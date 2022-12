Welche Faktoren bestimmen den Ausgang eines Spiels?

Egal ob im Stadion oder vor dem Bildschirm – Fans haben immer ein Ziel vor Augen – den Sieg des Teams. Viele Fans wissen...

Egal ob im Stadion oder vor dem Bildschirm – Fans haben immer ein Ziel vor Augen – den Sieg des Teams. Viele Fans wissen alles über jedes Spiel, sind aber nicht mit den Faktoren vertraut, die das Endergebnis bestimmen. Selbst das stärkste Team verliert das Spiel manchmal unerwartet. Um ein Fußballspiel richtig vorherzusagen, ist es wichtig, die möglichen Faktoren zu kennen, die es beeinflussen.

Statistik gehört zu den wichtigsten Faktoren

Statistiken werden als Werkzeug verwendet, um Spiele oder ganze Meisterschaftsturniere der verschiedensten Sportarten vorherzusagen, beziehungsweise eine erste Standortbestimmung vorzunehmen. Die Verwendung von Statistiken im Fußball kann helfen, die Stärken und Schwächen einer Mannschaft zu identifizieren, was bei weiteren Prognosen innerhalb des Spiels selbst hilfreich sein kann.

Diese Kennzahlen wie beispielsweise zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar bieten Stoff für Diskussionen, Theorien und Argumente – Debatten, die zwischen Fans fast überall in der Fußballwelt stattfinden. Zwar ist Österreich bei der WM 2022 in Katar nicht vertreten, doch das Nachbarland aus der Schweiz hat die Qualifikation geschafft. Statistisch gesehen, werden dem kleinen Land kaum Chancen auf den Sieg eingeräumt, doch das bedeutet nicht, dass es keine Überraschung geben könnte.

Informationen wie diese können bei der Analyse bestimmter Aspekte eines bestimmten Spiels entscheidend und hilfreich sein. Sie sind essenziell für jeden, der plant, Teams und Spieler zu recherchieren. Bei der WM ist das nicht anders. Zum einen sorgen die großen Fußballturniere für enormes Interesse bei Sportfreunden, zum anderen sind diese Events stets mit einigen Überraschungen gespickt, die es umso ansehnlicher machen. Als letztes DACH-Land bei dieser WM, ist die Schweiz nun stärker in den Fokus gerückt. Dies wissen auch die Buchmacher des Landes, die mit dem Sportwetten Bonus in der Schweiz weitere Anreize für Interessierte setzt. Auch die Dienstleister dieser Branche kommen um detaillierte Analysen unter Berücksichtigung aktueller und historischer Daten nicht herum. Deshalb haben sie Brasilien und Frankreich als die wahrscheinlichsten Weltmeister 2022 auserkoren – beide Teams konnten im Turnier bislang wohl am meisten überzeugen.

Form bestimmt oft den Ausgang eines Spiels

Es gibt auch noch andere Faktoren neben Ballbesitz oder Effizienz, die den Ausgang eines Spiels bestimmen können. Dazu gehört die jeweilige Form der Mannschaft, die oft eine aktuelle Bestandsaufnahme ist. Sie kann als Gegenstück zu statistischen Werten dienen und auf ein anderes Ergebnis hindeuten, als die Statistik zunächst vermuten lassen würde. So können zwei Mannschaften in ihrer Historie beispielsweise zehnmal aufeinandertreffen – gewinnt eines Teams den Großteil, werden sie als Favorit in die nächste Partie gehen. Doch wenn die wenigen Niederlagen erst in den letzten Partien gegen diesen Gegner eingefahren wurden, kann es für einen kommenden Wandel in dieser Statistik sprechen. Was ist, wenn der Gegner gerade in Topform ist und alle seine letzten 10 Spiele gewonnen hat, auch wenn diese gegen andere Mannschaften waren? Deswegen kann die Form als nützlicher Zusatz dienen, und somit sogar statistisch signifikante Werte wieder relativieren. Doch die Form einer Mannschaft richtig zu bestimmen und zu interpretieren, ist ebenfalls eine Kunst für sich und bedarf viel Übung sowie Erfahrung.

Psychologie auf dem Spielfeld kann spielentscheidend sein

Abseits der Statistiken und Formen der jeweiligen Mannschaft spielt auch die Psychologie auf dem Spielfeld eine wichtige Rolle. Bestimmte Ereignisse können die Motivation oder Leidenschaft eines Teams sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. So gibt ein Ausgleichstor kurz vor der Pause den Spielern neue Motivation, weil das Spiel dann in der zweiten Halbzeit wieder von Neuem beginnt und beide Mannschaften wieder die Chance haben, die Partie zu gewinnen.

Ein Gegentor kurz vor der Pause kann sich hingegen sehr negativ auf die Motivation auswirken, weil die betroffenen Spieler mit einem Rückschlag in die Halbzeitpause gehen müssen. Ebenso können sich Verletzungen auf die Psyche auswirken. Meistens leiden alle Mitspieler unter der Belastung und sorgen sich um den Kameraden, das sieht man anschließend auch während des Spiels. Es wirkt dann so, als wären die Spieler – verständlicherweise – nicht mehr voll bei der Sache.

Auch externe Themen, die in die Mannschaft gelangen, können einen vermeintlichen Einfluss auf das Geschehen haben. So wurde zuletzt bei dem enttäuschenden Ausscheiden des DFB spekuliert, inwiefern das Thema der Kapitänsbinde in den Köpfen der Spieler präsent war und welchen Effekt es auf die Mannschaft hatte.

Externe Faktoren können auch den Ausgang eines Spiels beeinflussen

Es gibt zudem noch externe Faktoren, die eine Auswirkung auf das mögliche Ergebnis haben können. Dazu gehören beispielsweise die Spielbedingungen vor Ort, das Wetter und der Spiel- sowie Zeitplan einer Mannschaft. Die Heimmannschaft ist immer im Vorteil – dies besagt die alte Fußballweisheit. Doch wer ist beispielsweise bei der extremen Hitze in Katar im Vorteil? Wahrscheinlich hätten die Mannschaften aus den heißen Regionen einen Vorteil, weil sie sich besser an die Hitze akklimatisieren könnten. Auf der anderen Seite konnte Deutschland die WM 2014 in Brasilien gewinnen, was zuvor keinem europäischen Team in Südamerika gelang.

Ebenfalls wichtig ist der Spiel- sowie Zeitplan einer Mannschaft. Wenn ein Team lange anreisen oder mehrere Spiele ohne lange Pausen machen muss, dann kann das einen sehr negativen Effekt auf die Verfassung und Motivation haben. Nicht umsonst bemängeln immer mehr Trainer die zunehmende Belastung ihrer Spieler aufgrund der straffen Zeitpläne. Heute haben Fußballspieler immer mehr Partien zu absolvieren und das wirkt sich nicht immer positiv auf deren Verfassung aus. Die Ermüdung einer Mannschaft kann also ebenfalls wichtig sein, besonders zum Ende einer langen Saison. Auch deshalb ist die englische Nationalmannschaft häufig hinter den Erwartungen. Die Premier League absolviert mitunter die meisten Spiele der großen Ligen und traditionell ist der Kader zu einem großen Teil im eigenen Land aktiv.

Es gibt also zahlreiche Faktoren, die den Ausgang eines Spiels bestimmen. Während die einen offensichtlich und konkret sind, gibt es wieder andere Einflüsse, die deutlich weniger greifbar sind. Eine exakte Prognose ist daher nur schwer möglich, auch wenn fundierte Prognosen oft in die richtige Richtung gehen.