Die 10 am meisten geschauten Fußball-Ligen der Deutschen

In Deutschland ist kein Sport so beliebt wie Fußball. Ob klein oder groß, fast jeder liebt Fußball. Es gibt Zeiten in Deutschland, wo man...

In Deutschland ist kein Sport so beliebt wie Fußball. Ob klein oder groß, fast jeder liebt Fußball. Es gibt Zeiten in Deutschland, wo man fast niemanden auf den Straßen sieht, weil ein Spiel läuft.

Dabei lieben die Deutschen nicht nur deutsche Spiele. Sie sind auch große Fans von verschiedenen anderen Ligen, die sie gerne schauen. Die beliebtesten Ligen sind:

Bundesliga (Deutschland) Bundesliga (Deutschland) Premier League (England) Champions League (Europa) DFB Pokal La Liga (Spanien) Serie A (Italien) Ligue 1 (Frankreich) Europa League (Europa) Eredivisie (Niederlande)

Natürlich wird hier auch viel gewettet und es gibt sehr gute Prämien, wenn man gewinnt. Wenn die Deutschen könnten, würden sie sicherlich auch bei BC Game auf Spiele wetten. Aber bisher bietet das BC Game Casino das noch nicht an.

Warum sind die Top 10 Fußball Ligen in Deutschland so beliebt?

Bundesliga (Deutschland)

Auf jeden Fall am beliebtesten ist die Bundesliga bei den Deutschen. Viele Menschen haben eine emotionale Verbindung mit ihren Vereinen. Sie lieben die Traditionen und spannenden Spiele. Bei der Bundesliga bekommen die Zuschauer attraktiven, offensiven Fußball geboten. Die Stadien sind gefühlt und die Atmosphäre dort ist ungeschlagen. Aber auch am Bildschirm verfolgen viele Deutsche die Spiele. Viele der Spieler sind nicht nur in ihren Vereinen vertreten sondern auch in der Nationalmannschaft.

Bundesliga (Deutschland)

Zwischen der 1. und 2. Bundesliga gibt es jedes Jahr einen Wechsel. Vereine steigen auf oder ab und ihre Fans schauen sich dadurch auch gerne die Spiele der 2. Bundesliga an. Hier gibt es viele Traditionsvereine, die früher in der 1. Liga vertreten waren. Denken wir nur zum Beispiel an den Hamburger SV oder den 1. FC Kaiserslautern, die viele Fans haben und wahre Fußballromantik für ihre Fans liefern. Die kleinen Stadien haben für viele einen besonderen Reiz, da sie ihren Mannschaften besonders nah sind. Und wenn es dazu kommt, dass ein Aufstiegs- oder Abstiegskampf ansteht, kochen die Emotionen richtig hoch.

Premier League (England)

Bei der Premier League in England spielen viele große internationale Stars. Sie gilt als die beste und reichste Liga, weshalb sie sich solche Spieler leisten kann. Natürlich macht es das besonders interessant für Zuschauer, die Spiele zu verfolgen. Es gibt auch viele deutsche Spieler, die in der Premier League Karriere gemacht haben. Mannschaften wie Manchester United, Liverpool oder Manchester City sind Spiele in der Premier League, die besonders beliebt sind.

Champions League (Europa)

Die Champions League ist besonders beliebt bei den Deutschen, weil hier auch deutsche Vereine vertreten sind. Deutsche Klubs wie Bayern München und Borussia Dortmund sind meistens dabei. Die Champions League gilt als die Creme de la Creme unter den Wettbewerben im europäischen Fußball. Die Zuschauer fiebern hier mit und leben ihre kleinen Rivalitäten aus. Schließlich ist es immer ein echter Krimi, bis endlich feststeht, wer die Krone des europäischen Fußballs nach Hause bringt.

DFB Pokal

Was den nationalen Pokalwettbewerb angeht, ist der DFB die spannendste Veranstaltung. Hier kommt es auch oft vor, dass kleine Vereine auf wahre Riesen in der Bundesliga treffen. In K.O. Spielen tragen die Mannschaften ihre Kämpfe aus und es kann auch vorkommen, dass ein großer Verein von einem kleinen geschlagen wird. DAs ist natürlich besonders spannend für die Zuschauer. Das Pokalfinale in Berlin, das jedes Jahr ausgetragen wird, hat jedes Jahr viele Zuschauer und eine symbolische Bedeutung in Deutschland.

La Liga (Spanien)

Wegen Vereinen wie FC Barcelona und Real Madrid schauen die Deutschen auch gerne einmal über den Tellerrand hinaus und verfolgen La Liga in Spanien. Der Fußball in Spanien ist technisch anspruchsvoll und sehr offensiv. Spanien ist bekannt für die besten Spieler der Welt, die in verschiedenen Vereinen gespielt haben oder noch spielen. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo haben dabei geholfen, dass der spanische Fußball auch weltweit viel anerkannter und beliebter geworden ist.

Serie A (Italien)

In Italien kochen die Emotionen immer hoch, wenn Traditionsvereine wie Juventus Turin, Inter Mailand oder der AC Mailand sich Duelle liefern. Die Deutschen lieben den italienischen Fußball fast so sehr wie Pizza. Der italienische Fußball ist taktisch anspruchsvoll und schnell. Das hat eine große Anziehungskraft auf die Deutschen, weshalb die Serie A sehr gerne gesehen wird.

Ligue 1 (Frankreich)

Die Ligue 1 ist noch nicht lange bei den Deutschen beliebt, wird es aber immer mehr. Die Top-Stars von Paris Saint-Germain wie Neymar, Kylian Mbappé und früher auch Lionel Messi haben dabei geholfen, dass die Liga immer beliebter bei den Deutschen geworden ist. Allerdings ist das Interesse aufgrund der Nähe zu Frankreich sehr groß und viele Fans fahren nach Frankreich, um Spiele zu verfolgen.

Europa League (Europa)

Bei der Europa League kann man deutsche Vereine wie Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen oder RB Leipzig im europäischen Vergleich sehen. Internationale Vereine liefern sich spannende Duelle, die die Fans fleißig unterstützen. Die Europa League gilt ein wenig als Alternative zur Champions League, weil dort oft unterschiedliche Vereine spielen.

Eredivisie (Niederlande)

Deutschland und die Niederlande haben eine lange gemeinsame Geschichte, die auch beim Fußball kein Halt macht. Deshalb gibt es viele Fans aus Deutschland, die ihre Vereine wie Ajax Amsterdam verfolgen. Der niederländische Fußball gilt als offensiv und kreativ und ist deshalb sehr beliebt.

Wir hoffen, dass unser Artikel für Sie nützlich sein wird. Vergessen Sie nicht, was Sie bekommen können BC Game bonus. Dazu müssen Sie lediglich den BC Game bonus code auf der Website abrufen, die wir oben im Artikel angegeben haben. Viel Glück!