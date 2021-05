EM 2021: Deschamps nominiert überraschend Benzema

Frankreich gab den vorläufigen EM-Kader bekannt und Coach Didier Deschamps sorgte für eine große Überraschung. Nach mehr als fünf Jahren Absenz kehrt Karim Benzema...

In rein sportlicher Hinsicht ist die Einberufung des Real-Madrid-Stürmers, der mit Kylian Mbappe und Kingsley Coman einen brandgefährliches Sturm-Trio bilden könnte, keine große Überraschung. Der 33-jährige Angreifer steuerte heuer in bislang 33 Meisterschaftsspielen 22 Treffer und acht Assists bei und traf auch in der Champions League sechs Mal. Allerdings hatte das lange Fehlen des Stürmers keine sportlichen Gründe. Benzema wurde suspendiert, da er bei einer Erpressung seines Teamkollegen Mathieu Valbuena involviert gewesen sein soll. Noch vor zwei Jahren schloss Deschamps ein Comeback kategorisch aus, jetzt hat es sich der Trainer anders überlegt.

Frankreichs vorläufiger EM-Kader

Tor: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Mike Maignan (OSC Lille), Steve Mandanda (Olympique Marseille)

Abwehr: Lucas Digne (FC Everton), Léo Dubois (Olympique Lyon), Lucas Hernández (FC Bayern), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Jules Kounde (FC Sevilla), Clément Lenglet (FC Barcelona), Benjamin Pavard (FC Bayern), Raphael Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (FC Chelsea)

Mittelfeld: N’Golo Kanté (FC Chelsea), Thomas Lemar (Atlético Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur), Corentin Tolisso (FC Bayern)

Sturm: Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (FC Bayern), Ousmane Dembélé (FC Barcelona), Olivier Giroud (FC Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelona), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach)

Vier Spieler des FC Bayern München

Es fällt auf den ersten Blick auf, dass mit Lucas Hernández, Corentin Tolisso, Benjamin Pavard und Kingsley Coman gleich vier Spieler des deutschen Meisters mit an Bord sind. Für Leipzig-Innenverteidiger Upamecano ist die Verkündung des Kaders allerdings eine herbe Enttäuschung, da der Innenverteidiger außen vor gelassen wurde. Mit Marcus Thuram ist allerdings noch ein fünfter Akteur aus der deutschen Bundesliga mit von der Partie.

Welche Akteure erwischte es neben Upamecano?

Frankreich verfügt über dermaßen viele qualitativ starken Akteure, dass wohl auch eine Mannschaft aus nicht berücksichtigten Spielern im Favoritenkreis des Turniers anzusiedeln wäre. Neben Upamecano fehlt beispielsweise der Spurs-Schlüsselspieler Tanguy Ndombélé, den viele französische Fans gerne im Kader gesehen hätten. Varane, der zuletzt verletzt war, beim Turnier allerdings höchstwahrscheinlich wieder fit gewesen wäre, steht auch nicht im Kader. Der erst 18-jährige Eduardo Camavinga, der immerhin schon drei Länderspiele absolvierte, darf beim Turnier ebenfalls nicht sein außergewöhnliches Talent unter Beweis stellen. Für den Youngster wird der Sommer dennoch richtig spannend, da er gleich mehrere außergewöhnlich gute Angebote vorliegen haben soll. So sollen unter anderem der FC Bayern München und Real Madrid brennend für den Mittelfeldspieler interessieren.

Ebenfalls nicht mit dabei sind weitere Spitzenspieler wie Martial, Saint Maximin, Lacazette, , Thauvin, Payet, Mendy (verletzt), Théo Hernández, Mukiele, Aguilar, Konaté und Areola.

