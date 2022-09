Altacher Rekordverkauf nach Russland, neue Klubs für zwei Ex-Salzburger

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist nun geschlossen. Wir liefern euch trotzdem noch Updates über die letzten getätigten Transfers und die größten Talente,...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist nun geschlossen. Wir liefern euch trotzdem noch Updates über die letzten getätigten Transfers und die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollten. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Nicolas Ngamaleu

LA, 28, CMR | Young Boys Bern – > Dinamo Moskau

Der Ex-Altacher Nicolas Moumi Ngamaleu verlässt die Young Boys Bern nach fünf erfolgreichen Jahren mit vier Meistertiteln und wechselt etwas überraschend nach Russland. Der Kameruner unterzeichnete einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr bei Dinamo Moskau, das zwei Millionen Euro Ablöse in die Schweiz überweist. Der 40-fache Nationalspieler hatte 224 Spiele für „YB“ bestritten und dabei 40 Tore und 48 Assists angesammelt. Für Altach bestritt Ngamaleu davor nur 37 Spiele, ist aber mit 2,5 Millionen Euro Ablöse bis heute der Rekordverkauf der Vorarlberger.

Marko Kvasina

ST, 25, AUT | KV Oostende – > Göztepe

Der 195cm große Angreifer Marko Kvasina wechselte vor zwei Jahren aus Mattersburg nach Belgien und schloss sich dem KV Oostende an. In 1 ½ Jahren traf er nur sechsmal für die Belgier und wurde zuletzt für eine halbe Saison nach Luzern verliehen, wo er nur zwei Tore erzielen konnte. Der Austria-Eigenbauspieler wechselt nun in die Türkei und schließt sich gegen 300.000 Euro Ablöse dem Zweitligisten Göztepe an, bei dem er einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr unterzeichnet. Der Absteiger aus Izmir startete schleppend in die Saison, hat aber den sofortigen Wiederaufstieg als Ziel.

Valon Berisha

ZM, 26, KOS/SWE | Stade Reims – > Melbourne City FC

Der langjährige Salzburg-Spieler Valon Berisha spielte zuletzt beim französischen Erstligisten Stade Reims keine Rolle mehr und wird daher nun für eine Saison nach Australien verliehen. Beim Melbourne City FC, der keine Kaufoption besitzt, wird der 35-fache kosovarische Nationalspieler mit zahlreichen australischen Teamspielern, aber keinen echten Stars zusammenspielen. Für Red Bull Salzburg bestritt Berisha 233 Pflichtspiele und erzielte dabei 45 Tore und 65 Assists.

Fredrik Gulbrandsen

ST, 30, NOR | Istanbul Basaksehir – > Adana Demirspor

Mit dem Norweger Fredrik Gulbrandsen fand auch ein anderer Ex-Salzburger einen neuen Klub. Zuletzt spielte der dynamische Angreifer drei Jahre lang bei Istanbul Basaksehir, wo er Mitglied der sensationellen Meistermannschaft von 2020 war. Nun wechselt Gulbrandsen, der für Salzburg 32 Tore und 18 Assists in 107 Spielen beisteuerte, ligaintern zu Adana Demirspor, wo er den nach Sion abgewanderten Mario Balotelli ersetzen soll. Adana holt den Stürmer, der heute seinen 30. Geburtstag feiert ablösefrei und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2024 aus.