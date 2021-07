Baden Frederiksen zurück in Holland, Austria Klagenfurt holt Rieder

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen...

Nikolai Baden Frederiksen

ST, 21, DEN | Juventus Turin – > Vitesse Arnheim

Mehrere Klubs bekundeten nach Nikolai Baden Frederiksens starker Leihsaison bei der WSG Tirol Interesse an einer Verpflichtung des jungen dänischen Stürmers. Für Rapid kam eine Verpflichtung aus finanziellen Gründen nicht in Frage, Ferencvaros blitzte ab und zuletzt bekam auch Holstein Kiel keinen Zuschlag. Daher unterschrieb der 21-Jährige nun in den Niederlanden: Vitesse Arnheim stattet den Angreifer mit einem Dreijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr aus. Für Baden Frederiksen ist es damit schon das zweite Engagement in der Eredivisie, nachdem er im Jahr 2020 ein halbes Jahr leihweise für Fortuna Sittard spielte. Über die Ablösesumme wurde bisher nichts bekannt.

Liel Abada

RA, 19, ISR | Maccabi Petah Tikva – > Celtic Glasgow

Celtic Glasgow sichert sich die Dienste eines der größten israelischen Talente: Der 19-jährige Liel Abada kommt um vier Millionen Euro von Maccabi Petah Tikva und unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Der trickreiche Flügelspieler, der im Juni für die israelische Nationalelf debütierte, absolvierte bereits 76 Pflichtspiele für seinen Ex-Klub und erzielte dabei 20 Tore und 10 Assists. Der 168cm große Abada ist vierte Neue bei den Schotten nach den beiden Sheffield Wednesday Spielern Shaw und Urhoghide, sowie dem Japaner Kyogo Furuhashi, für den Celtic sogar 5,4 Millionen Euro an Vissel Kobe überwies.

Florian Rieder

LM, 25, AUT | WSG Tirol – > SK Austria Klagenfurt

Der Innsbrucker Florian Rieder war zuletzt durchaus umworben und stand zuletzt unter anderem auf der Liste des SK Sturm Graz. Nun wechselt Rieder etwas überraschend zum Aufsteiger nach Klagenfurt. Nachdem Rieder seinen Vertrag in Tirol nach zwei Jahren auslaufen ließ, darf er ablösefrei zum SK Austria Klagenfurt wechseln, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieb. In der Bundesliga brachte es Rieder in 64 Spielen auf drei Tore und zwölf Assists. Mit diesem Transfer spielt Rieder erstmalig außerhalb Tirols.

Daniel Luxbacher

ZM, 29, AUT | SKN St. Pölten – > First Vienna FC

Nach seinem Abstieg mit dem SKN St. Pölten geht Daniel Luxbacher nicht mit in die 2. Liga, sondern sogar noch eine weiter nach unten. Der zentrale Mittelfeldspieler unterschrieb für zwei Jahre bei der stark aufrüstenden Vienna, bei der unter anderem auch Luxbachers Bruder Bernhard unter Vertrag steht. Der einstige Rapid-Nachwuchsspieler stellte sich bei seinem Debüt im Cup gegen Kapfenberg gleich mit einem Tor ein. Das Spiel ging allerdings mit 3:5 verloren. Die Vienna verfolgt derzeit einen Fünfjahresplan, um wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Die neue Saison starten die Gelb-Blauen in der Regionalliga Ost.