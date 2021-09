Bayern-Legende Boateng nach Lyon, Ex-Austrianer Dilaver in EL gegen Rapid

Die Sommertransferzeit ist in vollem Gange und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen...

Die Sommertransferzeit ist in vollem Gange und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Marin Pongracic

IV, 23, CRO | VfL Wolfsburg – > Borussia Dortmund

Der 23-jährige Innenverteidiger Marin Pongracic wechselt zu seinem einstigen Trainer in Salzburg, Marco Rose. Borussia Dortmund verpflichtet den 193cm großen Abwehrspieler leihweise von Wolfsburg und hält zudem eine Kaufoption in Höhe von 13 Millionen Euro. Pongracic war im Jänner 2020 direkt von Salzburg zum VW-Team gewechselt und absolvierte dort 23 Spiele. Letzte Saison fiel er zwei Monate lang mit Pfeifferschem Drüsenfieber aus und konnte sich so nur schwerlich wieder ins Team zurückspielen. In Wolfsburg hätte der gebürtige Deutsche, der für das kroatische Nationalteam aufläuft, noch bis 2024 Vertrag.

Darko Jevtic

OM, 28, SUI | Rubin Kazan – > AEK Athen

In der Saison 2013/14 spielte der Schweizer Spielmacher Darko Jevtic leihweise in der Bundesliga für den FC Wacker Innsbruck und ließ mehrmals sein großes Talent aufblitzen. Die Karriere des mittlerweile 28-Jährigen verlief danach durchaus interessant: Sechs Jahre verbrachte Jevtic als absoluter Leistungsträger in Polen bei Lech Posen, danach wechselte er zu Rubin Kazan, wo er ebenfalls Stammspieler wurde. Die neue Saison wird Jevtic nun leihweise in Griechenland bei AEK Athen verbringen, das gerade ordentlich aufrüstet. Die Hauptstädter verpflichteten unter anderem Cican Stankovic, Steven Zuber, Nordin Amrabat, Ognjen Vranjes und Sergio Araujo.

Emir Dilaver

IV, 30, AUT | Caykur Rizespor – > Dinamo Zagreb

Der Ex-Austrianer Emir Dilaver verlässt den türkischen Klub Caykur Rizespor nach einem durchwachsenen Jahr und wechselt ablösefrei zurück zu seinem Ex-Klub Dinamo Zagreb. Der Austria-Eigenbauspieler wird demnach in der Europa League gegen Rapid auflaufen. Dilaver verließ die Austria im Sommer 2014 und spielte zuerst für Ferencvaros, dann für Lech Posen und schließlich Dinamo Zagreb, ehe er nach Rize weiterzog. Für sein zweites Dinamo-Engagement erhielt der mittlerweile 30-Jährige, der früher im ÖFB-U21-Team kickte, einen Zweijahresvertrag. Für Dinamo war der Transfer eine leichte Übung, nachdem man in der abgelaufenen Transferperiode ein Transferplus von über 30 Millionen Euro machte.

Jerome Boateng

IV, 32, GER | FC Bayern München – > Olympique Lyon

Kurz nachdem der Kauf von Xherdan Shaqiri fixiert wurde, holt Olympique Lyon nun auch noch Jerome Boateng. Der 76-fache deutsche Teamspieler spielte zuletzt zehn Jahre für den FC Bayern München, war aber seit Anfang Juli vereinslos. In Lyon unterzeichnet der gebürtige Berliner mit ghanaischen Wurzeln einen Zweijahresvertrag. Boateng ist neunfacher deutscher Meister, wurde 2014 mit Deutschland Weltmeister und bestritt 363 Spiele für die Bayern. Zuletzt hatten auch die AS Roma, Lazio Rom, Sevilla, Tottenham, Monaco, sowie Boatengs Heimatverein Hertha BSC Interesse an einer Verpflichtung des Innenverteidigers bekundet.