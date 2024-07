2:2-Unentschieden zwischen dem SK Sturm und der AS Monaco

Der SK Sturm Graz bestritt am Samstagabend in Windischgarsten den ersten Härtetest gegen einen UEFA Champions League Teilnehmer. Gegen den Tabellenzweiten der abgelaufenen Ligue...

Der SK Sturm Graz bestritt am Samstagabend in Windischgarsten den ersten Härtetest gegen einen UEFA Champions League Teilnehmer. Gegen den Tabellenzweiten der abgelaufenen Ligue 1 Saison AS Monaco spielten die Schwarz-Weißen 2:2. Die Treffer der Schwoazn erzielten in diesem Spiel William Bøving und Mika Biereth.

SK Puntigamer Sturm Graz 2:2 (2:1) AS Monaco

Tore: Bøving (21′), Biereth (41′) bzw. Minamino (33’/E), Matazo (58′)

Windischgarsten, 20.07.2024, 18:00 Uhr, 1.500 Zuschauer

SK Sturm Graz : Scherpen (46′ Maric) – Gazibegovic (46′ Johnston) – Wüthrich (46′ Aiwu) – Lavalée (46′ Malic) – Karic (46′ Dante/83′ Sorg) – Geyrhofer (46′ Stankovic) – Bøving (46′ Horvat) – Chukwuani (46′ Hierländer) – Zvonarek (46′ Sarkaria) – Biereth (46′ Camara) – Jatta (34′ Hödl/46′ Włodarczyk)

AS Monaco (Startformation): Köhn – Diatta – Singo – Kehrer – Salisu – Ouattara – Diop – Camara – Matazo – Golovin – Minamino

Cheftrainer Christian Ilzer: „Dieser Test gegen eine absolute Top-Mannschaft kurz vor Saisonbeginn war enorm wichtig. Monaco hat uns richtig gefordert und speziell in der ersten Hälfte wurde uns noch das ein oder andere Thema aufgezeigt. Darauf werden wir jetzt vor Saisonstart noch reagieren und in den kommenden Trainingseinheiten arbeiten. Phasenweise haben wir aber auch richtig gut agiert. Durch dieses internationale Topspiel wissen wir nun genau wo wir in der Vorbereitung stehen und welche Dinge wir noch dringend verbessern müssen.“