3:1 gegen WAC: Das sagen die Austria-Fans nach dem ersten Saisonsieg

Die Wiener Austria feierte endlich wieder ein Erfolgserlebnis und gewann das Bundesliga-Spiel gegen den Wolfsberger AC aufgrund von zwei Toren in der Nachspielzeit mit 3:1. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

violet heat: „Geiles Debüt von Aleks Dragovic. Endlich wieder ein Unterschiedsspieler. Gute Systemumstellung, WAC verdient niedergekämpft. 10.666 Leute bei dieser Hitzeschlacht sind beachtlich! Plavotic neben Drago, Barry, Gruber stark. Und mit Fitz hat es dann sogar noch Spaß gemacht. Danke, Veilchen!“

AustriaWien1997: „Wir stellen auf 4-2-3-1 um und plötzlich haben wir. sicher auch wegen Fitz auf seiner Position, wieder einen Spielplan, bei dem sich jeder auskennt.“

Blackcactus: „Im Stadion war ich fassungslos, wie Radlinger das 0:1 bekommen kann. In der Wiederholung sehe ich aber, dass es sehr unglücklich ist. Er spekuliert, dass der völlig freie Gegenspieler den Ball ins Tor verlängert, und springt, um die Kopfballverlängerung zu erwischen. Der WAC-Spieler erwischt den Kopfball nicht, und so fliegt der Ball unter Radlinger vorbei. Wenn Radlinger stehen bleibt, fängt er ihn locker, nehmen wir mal an. Aber warum bitte steht da so ein Spieler komplett frei? Das musst du weg verteidigen, dem musst du auf den Zehen stehen, aber drei Austrianer stehen als Konglomerat ein paar Meter daneben.“

since 1967: „Weiterhin viel Schatten und wenig Sonne – trotz 3:1! System und Plan weiterhin kaum erkennbar. Erst mit Fitz kam dann ein wenig Offensiv-Idee ins Spiel, bis zur roten Karte hatte WAC das Spiel gut im Griff und wir praktisch keine gefährliche Torchance. An die Fitz-Hater: Ohne Fitz geht spielerisch bei uns nicht nur wenig, da geht gar nix. Ganz was Neues ist, dass der VAR bzw. On-Field-Review zwei Mal für uns gelaufen ist! War Gruber echt nicht im Abseits?“

systemoverload: „Schwer einzuordnen, alles heute. Da sind extrem viele Dinge in unserem Spiel, die besser werden müssen. Ich hoffe, Helm schafft das, bei aller Skepsis. Der Kader ist heuer definitiv besser. Die Abwehr, sobald Handl fit ist, ist von den Namen her richtig gut, Sturm passt. Das zentrale Mittelfeld ist leider zu schwach, da ist eigentlich nur Barry brauchbar, auch wenn er noch etwas fehlerhaft spielt.“

violalaola: „Genau wegen solchen Spielen geht man ins Stadion. Es war bestimmt nicht das beste Spiel, aber ein geiles Erlebnis mit gutem Ende für unsere Austria.“

Blackcactus: „Aleksa mit unglaublichem Antritt. Aber noch mehr hat mich das punktgenaue Zuspiel nach diesem Sprint mit dem ersten Ballkontakt beeindruckt. Da war gar nicht viel Platz, und der WAC-Spieler blockt den Ball oder Gütlbauer kommt vor Fitz an den Ball.“

AustriaWien1997: „Helm muss man heute lassen, dass er mit Ingame-Coaching reagiert hat. Ob er damit den WAC ausspielen wollte oder sich einfach gedacht hat, ‚Scheiß drauf, ich nehm einen Verteidiger raus,‘ weiß ich zwar nicht, aber er hat es zumindest getan.“

frastei: Freue mich, dass es 3 Punkte wurden, mit welchen ich ehrlicher Weise, nicht gerechnet habe. Die Passqualität von Dragovic war beeindruckend, wenn man diese von einem Galvao, Martins oder Ranftl gewohnt ist. Fischer ist leider technisch limitiert und verzögert dadurch des öfteren den Spielfluss. Schade, dass Barry noch nicht Luft für 90 Minuten hat. Malone ist bisher eine Enttäuschung für mich. Wesentlich besser ist Prelec mMn. Ein großartiges Spiel lieferte dieses Mal Fitz bei seinen heutigen Einsatzminuten. Zukünftig sollte man Ersatz finden für Ranftl (unverständlich für mich, dass er noch immer in der Startformation steht), Fischer und letztlich auch für Galvao…“

Quadrat im Kreis: „Wollte mir eigentlich keinen Spieler aufs Dress machen lassen, aber Barry ist eine Option.“

AustriaWien1997: „Wir waren jedes Mal gefährlich, wenn wir mal schnelle Spielzüge gespielt haben, aber zu 90% der Zeit ist das alles leider viel zu behäbig.“

