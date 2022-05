38-jähriger Walke verlängert erneut in Salzburg

Der 38-jährige Deutsche spielt eine weitere Saison bei den Roten Bullen Alexander Walke bleibt weiterhin Spieler des FC...

[ Pressemeldung Red Bull Salzburg ]

Alexander Walke bleibt weiterhin Spieler des FC Red Bull Salzburg! Der 38-jährige Deutsche unterschreibt einen Vertrag für ein weiteres Jahr und geht damit in seine dreizehnte Saison bei den Roten Bullen.

Immer wieder Walke

Seit dem Jahr 2010 ist Alexander Walke – mit einer kurzen Unterbrechung von sechs Monaten bei Greuther Fürth – schon Torhüter beim Serienmeister aus Salzburg. In dieser Zeit kam der 1,89 m große Deutsche, der längst schon in Salzburg seine Zelte aufgeschlagen hat und nebenbei auch in der Red Bull Fußball Akademie mit den jungen Torhütern trainiert, auf 227 Pflichtspieleinsätze und gewann insgesamt außergewöhnliche 19 Titel (10x Österreichischer Meister, 9x Österreichischer Cup-Sieger). Drei Mal (2015/16, 2016/17 und 2017/18) wurde „Atze“ in der Bundesliga auch zum „Besten Torhüter der Saison“ gewählt.

Statements

Sportdirektor Christoph Freund:

„Die Position des dritten Goalies ist bei uns aufgrund der jungen Torhüter, die wir sonst noch im Kader haben, etwas Besonderes und wird von Alex super ausgefüllt. Mit seiner Art und Weise, mit seinem großen Ehrgeiz in jedem einzelnen Training und seiner Erfahrung unterstützt er seine jungen Tormannkollegen richtig gut. Trotz seiner langen Karriere ist Alex noch voll fit, und wir freuen uns, dass er auch in der kommenden Saison ein wichtiger Teil unserer Mannschaft bleibt.“

Alexander Walke: