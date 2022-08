8 Millionen Ablöse? Los Angeles will Demir von Rapid loseisen!

Yusuf Demir steht laut zahlreichen Medienberichten vor einem Transfer zum Los Angeles FC. Die US-Amerikaner wollen die Ablösesumme unter acht Millionen Euro halten und den 19-Jährigen langfristig von Rapid loseisen.

Demir hatte zuletzt mit Muskelproblemen zu kämpfen und bestritt in der laufenden Saison deshalb noch kein Spiel für Rapid. Zuvor war er für Österreich bei der U19-Europameisterschaft aufgelaufen.

Der Los Angeles FC verstärkte sich in der bisherigen Transferperiode vor allem mit Routiniers. So holte man den walisischen Superstar Gareth Bale von Real Madrid und das italienische Abwehr-Urgestein Giorgio Chiellini von Juventus. Weiters spielen hier der Ex-Austrianer Ismael Tajouri und der mexikanische Topstürmer Carlos Vela.

Just a year ago, Yusuf Demir 🇦🇹 was loaned from Rapid Wien to Barça.

„It’s an honour for me to play for this beautiful club. It feels like a kid’s dream come true“, he said after becoming Barça’s youngest foreign debutant since Messi.

Now, he’s on the verge of joining LAFC. 🇺🇸 pic.twitter.com/o6WbURq3jH

