962 Bundesligaspiele Erfahrung: BW Linz klopft bei drei Haudegen an!

Nach dem geglückten Klassenerhalt, der in den letzten Wochen mit drei Siegen in Serie ermöglicht wurde, kann sich Blau-Weiß Linz nun auf die Kaderplanung für die neue Saison stürzen. Und die Linzer nehmen gleich mehrere Spieler mit reichlich Bundesliga-Erfahrung ins Visier.

Wie „Laola1“ berichtet, haben die Blau-Weißen ihre Fühler nach Salzburgs Andreas Ulmer, Sturms Stefan Hierländer und Thomas Goiginger, bis vor kurzem beim LASK, jetzt in Osnabrück ausgestreckt. Das bedeutet, dass man gleich drei Routiniers auf dem Zettel hat, die die laufende Saison bei der späteren Top-3 der Bundesliga starteten. Die drei Namen vereinen außerdem die Erfahrung aus 962 Bundesligaspielen.

Ulmer hat mit 38 noch nicht genug

Dass Andreas Ulmer in Salzburg seine Abschiedswochen gibt, ist bereits länger bekannt. Beim 4:2-Heimsieg gegen Austria Klagenfurt in der 27. Runde führte er die „Bullen“ das letzte Mal als Kapitän aufs Feld, musste aber schon nach einer halben Stunde mit Wadenproblemen runter, nachdem er schon zuvor monatelang mit demselben Problem ausfiel. Für die Salzburger kam Ulmer auf 23 Tore und 98 Assists in 582 Pflichtspielen und holte 13 Meistertitel – mehr als jeder andere österreichische Fußballer.

Das Ende in Salzburg soll aber noch nicht das Ende der Karriere des 38-Jährigen sein. Ulmer will noch die eine oder andere Saison dranhängen und das im Idealfall nicht unterklassig machen. Blau-Weiß wäre für den gebürtigen Linzer und 32-fachen ÖFB-Teamspieler natürlich eine Überlegung wert.

Linz-Rückkehr für Goiginger?

Auch eine Art „Homecoming“ wäre es für Thomas Goiginger, der zwar gebürtiger Salzburger ist, aber in Linz fußballerisch groß wurde. Zunächst in der Saison 2016/17 bei Blau-Weiß Linz, danach 6 ½ Jahre beim LASK. Das Engagement beim VfL Osnabrück verlief nicht erfolgreich: Goiginger spielte nur zweimal von Beginn an, wurde sechsmal eingewechselt und Osnabrück wird als Letzter in die 3. Liga absteigen. Sein Vertrag läuft aus und eine Österreich-Rückkehr scheint beim dynamischen Rechtsaußen realistisch.

Sturms Kapitän mit Titel im Gepäck nach Linz?

Und auch Stefan Hierländer könnte in Linz eine neue, fußballerische Heimat finden. Der Vertrag des mittlerweile 33-jährigen Sturm-Kapitäns läuft aus und in der starken Sturm-Elf spielte er zuletzt nur die zweite Geige. Dennoch kam Hierländer auf 38 Saisoneinsätze. Der flexible Mittelfeldspieler ist also noch voll im Saft. Nach acht Jahren in Graz könnte er nun noch seinen dritten österreichischen Meistertitel feiern, nachdem er bereits zweimal mit Red Bull Salzburg jubeln durfte.

Klagenfurts Wimmer will ins Ausland

Der Linzer Sportchef Christoph Schösswendter will Berichten zufolge bereits demnächst die erste Vollzugsmeldung veröffentlichen. Nicolas Wimmer von Austria Klagenfurt, dessen Name in Linz bereits länger die Runde macht, wird es wohl nicht sein. Der 29-jährige Innenverteidiger des Letzten der Meistergruppe wird sich wohl an ein Auslandsabenteuer wagen.