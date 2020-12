abseits.at Scorerwertung der Effizienz 2020/21: tipico Bundesliga – 11.Spieltag

Torschützen-, Assist- und Scorerlisten sind nicht immer der Indikator über den tatsächlichen Wert eines Spielers. Gerade in der heutigen Zeit wird etwa ein Stürmer...

abseits.at präsentiert auch zur Saison 2020/21 eine interessante Statistik- und Analyse-Rubrik. Wir beliefern euch nach jeder Runde der tipico Bundesliga mit den „effektiven“ Torschützen-, Assist- und Scorerlisten. Dabei beleuchten wir einige Aspekte, wie ein Treffer erzielt wurde und errechnen daraus mit einem eigens kreierten Schlüssel die Wichtigkeit von Tor, Assist und Assist-Assist.

Folgende Aspekte fließen in die folgenden Listen ein:

Zu welchem Spielstand führte ein Treffer/Assist?

Wann wurde ein Tor erzielt?

War das Tor entscheidend?

War das Tor ein Jokertor?

Wurde das Tor ohne Assist erzielt bzw. selbst erarbeitet/erkämpft?

Hatte ein kontrollierter „Assist-Assist“ eine markante Auswirkung auf das Tor?

Wie schwer war ein Tor/Assist zu bewerkstelligen?

Wurde das Tor durch einen Elfmeter erzielt / durch ein erlittenes Foul vorbereitet?

War der Gegner oder das eigene Team in Unter-/Überzahl?

Wurde das Tor daheim oder auswärts erzielt?

Wie viele Gegentore erhielt der Gegner in den letzten neun Spielen?

Diese Aspekte werden schließlich anhand diverser Multiplikatoren in Punkte umgemünzt und die Spieler in unsere Listen eingetragen.

Die Spieler, die in der vergangenen Runde in der jeweiligen Wertung punkteten, sind grün markiert.

Das abgesagte/verlegte Spiel zwischen dem Wolfsberger AC und Sturm Graz (7. Spieltag) ist in der Liste nicht enthalten.

abseits.at – „effektive Torschützenliste“ – 11 . Runde (Top-10):

16,85 – Mergim Berisha (Red Bull Salzburg)

14,39 – Dor Hugi (SKN St.Pölten)

14,24 – Sekou Koita (Red Bull Salzburg)

14,09 – Patson Daka (Red Bull Salzburg)

12,56 – Dario Tadic (TSV Hartberg)

12,22 – Ercan Kara (SK Rapid)

11,94 – Alexander Schmidt (SKN St. Pölten)

11,09 – Ivan Ljubic (SK Sturm Graz)

10,93 – Johannes Eggestein (LASK)

10,76 – Dejan Joveljic (Wolfsberger AC)

abseits.at – „effektive Vorlagengeberliste“ – 11 . Runde (Top-10):

20,46 – Dominik Szoboszlai (Red Bull Salzburg)

18,87 – Michael Liendl (Wolfsberger AC)

17,96 – Ercan Kara (SK Rapid)

15,10 – Jakob Jantscher (SK Sturm Graz)

12,56 – Sascha Horvath (TSV Hartberg)

11,84 – Peter Michorl (LASK)

10,79 – Maximilian Ullmann (SK Rapid)

10,62 – Michael Blauensteiner (SKN St. Pölten)

10,59 – Andreas Kuen (SK Sturm Graz)

9,74 – Sekou Koita (Red Bull Salzburg)

abseits.at – „effektive Scorerwertung“ – 11 . Runde (Top-10):

30,08 – Ercan Kara (SK Rapid)

27,56 – Dominik Szoboszlai (Red Bull Salzburg)

25,71 – Michael Liendl (Wolfsberger AC)

23,98 – Sekou Koita (Red Bull Salzburg)

21,43 – Dor Hugi (SKN St.Pölten)

20,83 – Jakob Jantscher (SK Sturm Graz)

20,59 – Patson Daka (Red Bull Salzburg)

19,89 – Marco Grüll (SV Ried)

16,85 – Mergim Berisha (Red Bull Salzburg)

16,74 – Johannes Eggestein (LASK)

Assist-Assist-Wertung – 11 . Runde:

4 – Albert Vallci (Red Bull Salzburg)

4 – Jakob Jantscher (SK Sturm Graz)

4 – Daniel Schütz (SKN St.Pölten)

3 – Andreas Gruber (LASK)

3 – Reinhold Ranftl (LASK)

3 – Mohamed Camara (Red Bull Salzburg)

3 – Enock Mwepu (Red Bull Salzburg)

3 – Ercan Kara (SK Rapid)

3 – Dor Hugi (SKN St. Pölten)

3 – Nemanja Celic (WSG Tirol)

3 – Kelvin Yeboah (WSG Tirol)

3 – Mario Stefel (SC Rheindorf Altach)

Daniel Mandl, abseits.at