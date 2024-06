Acht Gerüchte um Zu- und Abgänge bei RB Salzburg

Während die Europameisterschaft richtig Fahrt aufnimmt bastelt der österreichische Vizemeister RB Salzburg fleißig an seinem Kader für die kommende Saison. Nach der titellosen Spielzeit...

Während die Europameisterschaft richtig Fahrt aufnimmt bastelt der österreichische Vizemeister RB Salzburg fleißig an seinem Kader für die kommende Saison. Nach der titellosen Spielzeit wird man in der kommenden Saison nichts dem Zufall überlassen wollen und eine kampfkräftige Mannschaft auf die Beine stellen wollen, die den SK Sturm vom Thron stoßen kann. In den vergangenen Tagen gab es jedenfalls einige interessante Gerüchte, die sowohl Zu- als auch Abgänge betreffen. Diese wollen wir nun für euch zusammenfassen.

Gerüchte um Zugänge:

Vítezslav Jaros: Laut den Salzburger Nachrichten ist Torhüter Vítezslav Jaros ein heißer Kandidat bei den Salzburgern. Alexander Schlager, der die EM wegen einer Knieverletzung verpasste, befindet sich zwar auf dem Weg zurück, doch der Vizemeister soll sich auf dieser Position um eine Verstärkung umsehen. Vítezslav Jaros spielte eine hervorragende Saison beim SK Sturm und hat einen großen Anteil an den beiden Titelgewinnen. Der Tscheche war jedoch nur leihweise bei den Blackies unter Vertrag und kehrte nach seiner tollen Spielzeit wieder zum Liverpool FC zurück. Wir dürfen gespannt sein, ob der Schlussmann erneut in der österreichischen Bundesliga landen wird. Beim SK Sturm wird in der kommenden Saison Kjell Scherpen wieder die Nummer 1 sein.

Takuma Kawamura: Laut japanischen Medien ist RB Salzburg an der Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers Takuma Kawamura interessiert. Der Japaner steht bei Sanfrecce Hiroshima unter Vertrag und debütierte Anfang des Jahres auch für die japanische Nationalmannschaft. Er war bei seinem derzeitigen Verein schon im Nachwuchs aktiv, wurde aber zwischen 2019 und 2022 verliehen und seine Karriere kam erst ab 2022 so richtig in die Gänge. Er wäre eigentlich kein typischer RB-Salzburg-Transfer, da er mit 24 Jahren doch schon ein Alter erreichte, bei dem man im Bullenstall schon fast als Oldie bezeichnet werden kann. Seine sportliche Entwicklung in den letzten eineinhalb Jahren war aber sehr gut und vielleicht sehen die Salzburger Scouts noch viel Potential im Spätstarter.

Caleb Okoli: Da es auch einige Gerüchte um einen Solet-Abgang gibt, wie wir noch später in diesem Artikel sehen werden, werden die Salzburger auch in der Innenverteidigung Handlungsbedarf ausmachen. Caleb Okoli war bereits als 17-Jähriger im Gespräch bei RB Salzburg und soll nun laut „tuttomercatoweb“ erneut auf dem Wunschzettel stehen. Der Abwehrspieler steht bei Atalanta Bergamo unter Vertrag, wurde aber in den vergangenen Jahren mehrmals verliehen und kickte für SPAL, Cremonese und Frosinone. Der 14-fache italienische U21-Nationalspieler absolvierte in der vergangenen Saison 34 Partien in der Serie A.

Moussa Diop: Laut dem Portal „africafoot“ absolviert der 17-jährige Malier Moussa Diop ein Probetraining bei RB Salzburg. Der 17-Jährige soll seinen ersten Profivertrag allerdings erst in der Winter-Transferperiode unterzeichnen, wenn er volljährig ist.

Gerüchte um Abgänge:

Oumer Solet: Das französische Fußballportal RMC Sport berichtet auf X, dass der VfB Stuttgart Interesse am Salzburger Innenverteidiger Oumer Solet hat. Dass Solet die Salzburger in dieser Transferperiode verlassen wird, gilt als sehr wahrscheinlich, da er den nächsten Karriereschritt anstrebt. Ob er allerdings wirklich zum VfB Stuttgart wechselt wird auch davon abhängen, was die Schwaben mit Kapitän Waldemar Anton vorhaben, um den es immer wieder Wechselgerüchte gibt. Sollte Anton gehen, wird sich der VfB nach einem Ersatz umsehen müssen.

Luka Sucic: Ein weiteres Gerücht erreichte uns aus Frankreich. Laut Foot-sur7 könnte Luka Sucic zur AS Monaco wechseln, wo mit Adi Hütter ein Trainer unter Vertrag steht, der die österreichische Bundesliga natürlich sehr gut kennt. Sucic hat nur noch ein Jahr Vertrag in Salzburg.

Karim Konaté: Um den Torschützenkönig der vergangenen Saison gab es in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Gerüchte. Der 20-Jährige war bei Borussia Dortmund und RB Leipzig im Gespräch und nun soll auch die AS Roma Interesse am jungen Angreifer haben. Laut der Corriere dello Sport entspricht der Angreifer genau dem Profil, das man in Rom sucht. Junge, ehrgeizige Angreifer, die man bei guter Entwicklung mit Gewinn weiterverkaufen kann. Im Gegensatz zu Sucic besitzt Konaté allerdings einen langfristigen Vertrag und wird nicht unter 30 Millionen Euro zu haben sein.

Amar Dedic: Der 21-Jährige Bosnier steuerte in der vergangenen Saison als Rechtsverteidiger drei Tore und fünf Assists in nur 21 Partien bei. Seit Mitte April laboriert er allerdings an Wadenproblemen und verpasste das Saison-Finish. Es könnte sein, dass er keine Partie mehr für die Salzburger bestreiten wird, da laut Sky der SSC Neapel Interesse am Außenverteidiger haben dürfte. So wie bei Konaté ist es auch bei Dedic gewiss, dass die Salzburger für eine Verpflichtung ein stolzes Schmerzengeld vom Serie-A-Klub verlangen würden. Der Vertrag des Bosniers läuft immerhin noch bis Sommer 2027 und seine Bedeutung für den Klub sieht man auch daran, dass er die Kapitänsschleife von Andreas Ulmer übernahm.