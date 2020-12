Admira-Fans hoffen nach Sieg über Salzburg auf neues Selbstvertrauen

Die größte Sensation der 10. Bundesliga-Runde gelang der Admira, die Red Bull Salzburg zu Hause mit 1:0 besiegen konnte. Wir haben die Reaktionen der...

Die größte Sensation der 10. Bundesliga-Runde gelang der Admira, die Red Bull Salzburg zu Hause mit 1:0 besiegen konnte. Wir haben die Reaktionen der Admira-Fans aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengetragen.

Admiraner75: „Wir können also festhalten. Hätte Wohlfahrt im Sommer die komplette Salzburger Mannschaft geholt hätten wir heute nicht gepunktet.“

Chan_White: „Punkte vor der Winterpause hätte ich nicht erwartet. Super darauf kann man aufbauen, in Summe ist die Hinrunde, aber trotzdem schwach und man muss im Winter an den richtigen Hebeln was tun!“

Admira1973: „Hab heute erstmals während einem Admira-Spiel alle Kommunikationskanäle gekappt. Nachdem uns der Nikolaus besucht hat, hatte ich ca. 20 Nachrichten von Freunden! Da wusste ich, die Admira hat gewonnen! Kann‘s kaum glauben, wunderbar! Lieber hätte ich gegen Altach und Hartberg gewonnen, aber sensationell!“

Morrison: „Balsam auf die Wunden meiner, in der letzten Zeit geschundenen Admira Wacker Seele. Dieser Sieg war und ist enorm wichtig für die Psyche unserer Kampfmannschaft.“

halbe südfront: „Bist deppat war ich nervös nach dem Tor. Glauben konnte ich es erst mit dem Schlusspfiff. In der 90. hab ich noch gesagt, dass das jetzt einfach ein Punkt werden muss. Und jetzt haben wir 3 Punkte, einfach irre. Ich habe die Mannschaft mit meinen Aussagen in die Pflicht genommen und die haben 10x mehr geliefert als ich je verlangt hätte. Das Herzblut existiert also doch und kein Funktionär kann es der Mannschaft nehmen. DANKE DANKE DANKE.“

tommu: „Noch wichtiger als der Sieg ist das damit verbundene Selbstvertrauen!! Gratulation an die Mannschaft und den Trainer.“

halbe südfront: „Kerschbaum wird hoffentlich nun hoffentlich nicht mehr als Leistungsträger angezweifelt. Solange wir keinen echten 10er verpflichten, solange wird er wohl in der Offensive unser Taktgeber sein. Und egal was man von ihm hält, er gibt in dieser Rolle alles und ist jener Spieler der uns dort aktuell am meisten weiter hilft. [..] Keiner weiß natürlich warum. Und ich werde es auch keinem auf die Nase binden. Aber genau heute ist diese unfassbare Sensation eine unerwartete und absolut unglaubliche Ergänzung zu einer unglaublich leiwanden Nacht. Diese Mannschaft, dieser Verein, schafft/schaffen es einfach immer wieder, auch aus schier aussichtsloser Position, die Liebe zu ihr wieder zu erwecken.“

burli1101: „Kronberger (18 Jahre) spielt das übrigens wiederholt richtig geil, der Bursche spielt das frech, unaufgeregt und extrem zielstrebig. wie der seine 50kg gegen Onguene und Solet eingesetzt hat war echt beeindruckend. Freut mich auch, dass Buric ihn sogar vor Ganda und anderen Kandidaten bringt. Malicsek bleibt für mich aber Man of the Match gestern. Wie routiniert der uns gestern da hinten organisiert hat. Hut ab! Diese Spielintelligenz um Räume zuzulaufen, gut zu verschieben etc. – herrlich.“

Chan_White: „Bin gespannt ob wir bei der Fünferkette bleiben, grundsätzlich finde ich die Ausrichtung sekundär und primär wie man sie umsetzt. Lederer hat ja gerne gesagt, man kann mit einem Stürmer offensiver spielen als mit 3. Ich hatte in der bisherigen Saison, aber das Gefühl, dass sich unsere Elf mit einem 4-2-3-1 leichter tut zu agieren und weniger reagiert, auch wenn das zum Beispiel in der 2. HZ gegen Hartberg nicht funktioniert hat. Deswegen wünsche ich mir für nächste Woche eine 4er Kette mit dem Selbstvertrauen dieser Woche.“

