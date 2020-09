Admira-Fans: „Hoffentlich hat der Wahnsinn jetzt ein Ende!“

Die Fans der Admira sind mit der Bestellung von Ex-Coach Damir Buric als neuen Trainer sehr zufrieden. Wir haben die Meinungen der Admira-Fans im...

Die Fans der Admira sind mit der Bestellung von Ex-Coach Damir Buric als neuen Trainer sehr zufrieden. Wir haben die Meinungen der Admira-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengetragen.

Hanibal: „Ich kanns nicht glauben. Der erste „Lichtblick“. Ich hoffe er weiß, was er sich da „antut“…“

wackerplatz: „Er hatte letztes Mal eine Ausstiegsklausel und vor allem eine grundsätzlich gute Mannschaft. Jetzt wird es echt spannend wie es weitergeht. [..] Ich glaube da legt Buric-Fan Bügler extra was drauf, weil Hajduk-, Fürth-Gagen zahlt die Admira normalerweise nicht. Geht auch darum, die Fans zu beschwichtigen.“

limerskin: „Bin gespannt, ich hab nicht das Gefühl Buric wird sich von Magath oder – noch schlimmer – Wohlfahrt dreinreden lässt.“

lenny: „Möge seine zweite Amtszeit länger dauern als seine erste. Und von ähnlichem Erfolg gekrönt sein!“

Admirakolus: „Also auch ich muss zugeben, dass ich hin- und hergerissen bin ob der eintreffenden News am heutigen Tag. Die News, dass Buric Trainer wird, ist ausnahmslos eine gute und Balsam auf meine stimmungsmäßigen Wunden. Er war schon in seiner ersten Periode ein „Sir“ und hat die Admira binnen kürzester Zeit auf Spur gebracht. Noch dazu lieben er und seine Familie Mödling und waren todunglücklich, als sie vor ein paar Jahren plötzlich nach Deutschland übersiedeln mussten. Von daher sollte es passen. Das andere wird freilich keine einfache Aufgabe: Unter diesen Umständen und nach Beginn der Saison eine Mannschaft formen, die wieder Biss und Mut hat und den Willen, auch einen Sieg am Spielfeld einzufahren. Schade nur, dass man das nicht im Juli schon in Angriff genommen hat, aber was soll’s. Geben wir jetzt dem Team eine Chance und kommentieren wir nicht alles und jedes negativ. Der Erfolg wird Zeit brauchen, jedenfalls alles Gute Damir und welcome back in Mödling!“

Admira1973: „Eines ist mit der Verpflichtung von Buric aber auch klar: Bleiben die Leistungen schwach, liegt‘s nicht am Trainer! Die Ausreden gelten dann nicht mehr.“

Admira Fan: „5 Spieler vom aktuellen Kader waren in der Phase Buric I schon bei uns.“

halbe südfront: „Hoffentlich hat der ganze Wahnsinn nun ein Ende und wir hören ab jetzt nur mehr gute Neuigkeiten. Ganz traue ich dem Frieden noch nicht. [..] Zumindest bis Ende Oktober/Anfang November muss man dem neuen Coach auch Zeit geben.“

wackerplatz: „Ich hab eher die Angst, dass er die Flucht ergreift, wenn Crazy Felix sich wieder mal wichtigmacht. Oder wie Baumeister „überstimmt“ wird.“

tommu: „Hallo Damir – endlich die erste richtige Trainerentscheidung – nach Schmidt. Jetzt hoffe ich, dass wirklich Ruhe einkehrt. Und ob Schössi wirklich auf dem Abstellgleis ist, wird dann eh Buric (hoffentlich) entscheiden. Weil bei unserer derzeitigen Abwehr brauchen wir jeden Mann. Vielleicht kann er ihn wieder zurückholen. [..] Also hoffen wir einfach das Beste. Ruhe im Club – einen starken 10er und noch einen Knipser. Dann könnte sich er 11. Platz ausgehen. Mehr Zuversicht habe ich nicht mehr!“

Chan_White: „Das letzte Spiel unter Buric haben wir übrigens 5:0 gegen Mattersburg gewonnen. Von den heutigen Spielern waren Maier, Starkl und Leitner für uns im Einsatz und beim Gegner Maierhofer und Rath, Ersterer ist mit Gelb-Rot vom Platz geflogen.“

