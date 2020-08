Admira-Fans zum Baumeister-Rauswurf: „Sehr unsympathisch, was da abgeht!“

Die Admira hat Ernst Baumeister erneut abgesägt. Die Admira-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum können diese Entscheidung absolut nicht nachvollziehen und kritisieren...

Die Admira hat Ernst Baumeister erneut abgesägt. Die Admira-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum können diese Entscheidung absolut nicht nachvollziehen und kritisieren den Stil der aktuellen Vereinsführung.

Admira1973: „Puh, die Trennung von Baumeister schmerzt. Völlig unverständlich, eigentlich unglaublich. Unterschiedliche Auffassung in der sportlichen Ausrichtung wurde genannt. Denke eher, dass die menschlichen Komponenten im Vordergrund standen. Ein echter Jammer, gerade in der heiklen Zeit des Transferfensters.“

Landcruiser: „Magath ist der Ruin für die Admira! Wie soll das weitergehen? Das Trainigslager wird zur Farce!“

vicaut: „Das zeigt, dass der Sportdirektor nur eine Marionette war. […] Wenn man Magath nicht schnell loswird, dann ist er der Totengräber des Vereins.“

lenny: „Dieser neue Stil von Hire & Fire Mentalität missfällt mir extrem und wird sich meines Erachtens nicht positiv auf die Saison und den Verein auswirken.“

MetaSF: „So leid es mir um Ernstl tut, aber lieber jetzt ein ordentlicher Crash inklusive strukturiertem Neustart als irgendwas während der Saison…“

lenny: „Die Frage ist, ob das aktuelle Personal zu einem strukturierten Neustart in der Lage ist. Also vom Management her. Magath ist meines Erachtens dabei, die Bude abzubrennen… und bei uns genauso einen Scherbenhaufen anzulegen wie in Fulham. Bitte vielleicht irre ich mich ja gewaltig (hoffentlich), aber ich sehe da nicht viel, was mir gefällt.“

da_3_er: „Was waren die unterschiedlichen Ansichten? Wollte der Ernstl a paar Match gewinnen? So lächerlich und peinlich unser Sauhaufen.“

Admira Fan: „So sehr mich die Bestellung von Baumeister damals überrascht, sowenig überrascht mich das das nicht geklappt hat! Keine Ahnung was die beiden für Erwartungen hatten.“

Kritiker81: „Baumeister weg, Geyer weg, Schmidt weg, Shapourzadeh weg, Soldo her, Baumeister her, Baumeister weg… Am Spielersektor lassen wir die halbe Mannschaft gehen, holen Maierhofer, einen unbekannten jungen Kroaten und einen gestandenen. Sorry, aber das kann‘s alles nicht sein…“

Landcruiser: „Eines darf man nicht vergessen, der Hauptsponsor ist Flyeralarm und der Magath wurde von dort eingesetzt und hat offensichtlich auch das Sagen. Es wird daher sehr schwer werden, aus diesem Dilemma heraus zu kommen. Den Sponsor zu verlieren wäre fatal.“

Admira Fan: „Wir können uns halt nicht von Magath trennen, das muss eben Flyeralarm machen!! Sympathiewerte hat Magath bislang keine gewonnen, aber sportlich hat er erreicht was zu erreichen war – Admira ist nicht abgestiegen, Würzburg ist aufgestiegen – ob das jetzt wegen oder trotz Magath war sei dahingestellt.“

Kritiker81: „Ich bedaure den Abgang von Baumeister zutiefst, finde das Transferverhalten, außer Tomic, bisher fatal und nicht den Ankündigungen entsprechend, erwarte mir nichts außer weiterem Chaos inkl. Trainerabgang im Oktober und hektischen und nicht nachhaltigen Transferaktivitäten am Ende der Transferzeit.“

BertlSF95: „Wenn man bedenkt, wieviel Geld uns Baumeister gebracht hat und wen er aller „entdeckt“ hat, kommt mir erst recht das Speiben. Mir ist das alles grad sehr unsympathisch was bei uns passiert…“

