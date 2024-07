AEK Athen will Hartberg-Kreativspieler Donis Avdijaj

Der TSV Hartberg könnte einen weiteren Leistungsträger verlieren. AEK Athen soll nämlich Interesse an Donis Avdijaj zeigen, der in der vergangenen Saison stolze 18...

Der TSV Hartberg könnte einen weiteren Leistungsträger verlieren. AEK Athen soll nämlich Interesse an Donis Avdijaj zeigen, der in der vergangenen Saison stolze 18 Scorerpunkte für die Hartberger beisteuerte.

Trainer Markus Schopp, der beim TSV Hartberg ein sehenswertes Ballbesitzspiel implementierte und auch gegen starke Mannschaften stets spielerische Lösungen sucht, wird in der kommenden Saison einige Leistungsträger ersetzen müssen. Neben dem Nationalspieler Maximilian Entrup und dem Innenverteidiger Ibane Bowat, werden insbesondere Ousmane Diakité und Mamadou Sangaré im Mittelfeld schmerzhaft abgehen. Nun könnte mit Donis Avdijaj auch ein wichtiger Kreativspieler abhandenkommen.

Lau Sky soll AEK Athen Interesse am 27-Jährigen haben, der in der Offensive vielseitig einsetzbar ist. Er kann sowohl im offensiven Mittelfeld als auch auf den offensiven Flügeln und im Sturm spielen und kam in der vergangenen Saison auf starke zwölf Treffer und sechs Assists. Für den TSV Hartberg kam er in insgesamt 67 Pflichtspielen auf 24 Tore und 13 Torvorlagen und diese Werte zeigen schon, dass der früher als Bad-Boy verschriene Spieler enorm wichtig für die Oststeirer ist.

Die Scorerwerte ziehen auch internationales Interesse nach sich. Der griechische Vizemeister AEK Athen soll an einer Verpflichtung interessiert sein und der Offensiv-Allrounder könnte ein echtes Schnäppchen werden, da es eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 150.000 Euro geben soll. Eine kleine Summe für einen Spieler seiner Qualität, der aber das Manko mit sich bringt, dass er bei einigen Stationen, wie zum Beispiel beim FC Zürich nicht gut funktionierte.

Sollte sein Wechsel zum AEK Athen funktionieren, würde er auf einen Mannschaftskollegen treffen, den Beobachter der österreichischen Bundesliga gut kennen. Der ehemalige Rapid-Mittelfeldspieler Robert Ljubicic wechselte Anfang des Jahres gegen eine Ablösesumme von vier Millionen Euro von Dinamo Zagreb zum griechischen Klub.

Neben AEK Athen sollen ein paar weitere Vereine aus Deutschland an Dons Avdijaj interessiert sein.