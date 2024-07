Aleksandar Dragovic vor Wechsel zu Austria Wien

Laut mehreren Medienberichten steht der FK Austria Wien vor einer Verpflichtung des 100-fachen österreichischen Nationalspielers Aleksandar Dragovic. Der Routinier soll der neue Abwehrchef in...

Die Tageszeitung Heute berichtete zuerst, dass Dragovic sich nun schlussendlich doch für die Wiener Austria entschieden hat und nach dem Medizincheck am Montag einen Dreijahresvertrag unterschreiben wird.

Der Innenverteidiger stand bereits als Nachwuchsspieler bei der Wiener Austria unter Vertrag, ehe er 2011 gegen eine Ablöse von rund einer Million Euro zum FC Basel wechselte. Nur zweieinhalb Jahre später wechselte er zu Dynamo Kiew – die Ukrainer überwiesen zehn Millionen Euro in die Schweiz, was sich aber dennoch bezahlt machen sollte, weil Bayer Leverkusen drei Jahre später sogar das Doppelte für den Abwehrspieler bezahlte. Es folgte eine Leihe zu Leicester City, ehe er im Sommer 2021 ablösefrei von Bayer Leverkusen zu Roter Stern Belgrad wechselte.

Dragovic sammelte in seiner bisherigen Karriere zahlreiche Titel. 2009 feierte er mit der Wiener Austria den Cup-Sieg, mit dem FC Basel wurde er drei Mal Meister, mit Dynamo Kiew und Roter Stern Belgrad zwei Mal. Pokalsieger wurde er zudem nicht nur mit der Wiener Austria, sondern auch einmal mit Basel und jeweils zweimal mit Dynamo Kiew und Roter Stern Belgrad.

Am 6. Juni 2009 gab er unter Teamchef Didi Constantini sein Debüt in der österreichischen Nationalmannschaft und kam insgesamt auf genau 100 Einsätze für das ÖFB-Team. Die Europameisterschaft 2021 war sein letztes großes Turnier und er stand in allen vier Spielen in der Startelf.

Die Wiener Austria liebäugelte schon länger mit einer Dragovic-Rückkehr, die nun trotz eines Fauxpas von Sportdirektor Ortlechner, der Dragovic gegenüber einem Fan als Trottel bezeichnete und sich danach entschuldigt, endlich zustande kommt.

Die Fans der Wiener Austria freuen sich auf den Spieler, da die Abwehr in der vergangenen Saison immer wieder in Kritik stand und der erfahrene Routinier eine klare Verstärkung sein sollte. Mit Johannes Handl ist zudem aktuell der beste Innenverteidiger der Wiener verletzt.

Der einzige Wermutstropfen ist, dass der Innenverteidiger sich recht spät entschied und so die Vorbereitung nicht absolvieren konnte und zudem das Hinspiel gegen Ilves Tampere verpasste, das auswärts mit 1:2 verloren wurde. Die Fans hoffen, dass ihre Mannschaft diesen Rückstand auch ohne Dragovic wettmachen kann, denn auch das Rückspiel dürfte für ihn wohl noch zu früh kommen.