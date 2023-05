Alexandar Borkovic wechselt fix zum SK Sturm

Der SK Sturm Graz gibt die feste Verpflichtung von Alexandar Borkovic bekannt. Der Innenverteidiger kam im Sommer 2021 vorerst leihweise von der zweiten Mannschaft...

Der SK Sturm Graz gibt die feste Verpflichtung von Alexandar Borkovic bekannt. Der Innenverteidiger kam im Sommer 2021 vorerst leihweise von der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim nach Graz, nun wechselt er fix an die Mur und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Der 23-jährige Innenverteidiger absolvierte in der aktuellen Saison 20 Einsätze in der Admiral Bundesliga, 2 Partien in der UEFA Europa League sowie 3 in der mit dem Titel gekrönten ÖFB-Cup-Saison.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meint zufrieden: „Alexandar Borkovic hat in seiner Zeit beim SK Sturm eine hervorragende Entwicklung genommen und speziell in der heurigen Saison bewiesen, dass er für uns eine wertvolle Stützte in der Innenverteidigung darstellen kann. Borko verfügt über einen starken Spielaufbau mit seinem linken Fuß, ist ein technisch hervorragender Fußballer und zweikampfstark. Ich bin froh, dass wir ihn in Graz halten können und bin überzeugt davon, dass wir in Zukunft gemeinsam noch viel erreichen werden!“

Auch Alexandar Borkovic selbst meint überzeugt: „Ich fühle mich in Graz und in der Mannschaft extrem wohl, daher bin ich froh, auch über den Sommer hinaus beim SK Sturm zu bleiben. Ich bin davon überzeugt, dass ich mich und mein Spiel hier noch weiter entwickeln kann und bin motiviert, die Erfolge der heurigen Saison im kommenden Jahr zu bestätigen und wieder voll anzugreifen. Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vereins und blicke gespannt auf unsere gemeinsame Zukunft.“