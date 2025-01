Alexander Gorgon wechselt zum SCR Altach

Der SCR Altach freut sich, mit Alexander Gorgon einen weiteren Winterneuzugang vorstellen zu dürfen. Mit dem 36-Jährigen wechselt somit der zweite Spieler von Pogon...

Der SCR Altach freut sich, mit Alexander Gorgon einen weiteren Winterneuzugang vorstellen zu dürfen. Mit dem 36-Jährigen wechselt somit der zweite Spieler von Pogon Stettin ins Rheindorf. Der Österreicher schließt sich dem SCRA bis 2026 an.

Gorgon wurde im Nachwuchs des FK Austria Wien ausgebildet, wo er auch den Sprung in den Profikader schaffte. In sechs Jahren wurde er dort mehr als 130 Mal in der österreichischen Bundesliga eingesetzt, bevor es ihn 2016 dann nach Kroatien zog, wo er vier Jahre für HNK Rijeka spielte. Seit 2020 war er in Diensten von Pogon Stettin und bestritt dort mehr als 100 Spiele – nicht wenige davon gemeinsam mit Benedikt Zech.

Mit der Verpflichtung von Alexander Gorgon gewinnt der SCR Altach einen weiteren Offensivspieler, der über einen großen Erfahrungsschatz verfügt und so die Mannschaft in Zukunft unterstützen soll.