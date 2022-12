Alexander Schlager verlässt den LASK im Sommer 2023

Alexander Schlager wird seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag für den LASK auf eigenen Wunsch nicht verlängern: „Es ist Zeit für eine neue Herausforderung....

Alexander Schlager wird seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag für den LASK auf eigenen Wunsch nicht verlängern: „Es ist Zeit für eine neue Herausforderung. Ich war unglaublich gerne beim LASK, habe viele unvergessliche Momente erlebt. Da fällt so eine Entscheidung natürlich nicht leicht.“

Alexander Schlager war seit der Saison 2017/18 Tormann beim Linzer Bundesligisten. „Wir haben bereits im Sommer dieses Szenario in Betracht gezogen, deshalb haben wir den Vertrag mit Tobias Lawal langfristig verlängert,“ so LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic, der zuversichtlich in die nächste Saison blickt: „Tobias ist so weit, der ist heiß darauf. Und Alexander ist ein Vollprofi, er wird bis zur letzten Minute alles für den LASK geben, da bin ich mir sicher.“

Der 22-jährige Tobias Lawal kommt aus dem eigenen Nachwuchs, durchlief die LASK Akademie OÖ und stieg bereits 2018 in den Profikader auf.