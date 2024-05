Altach-Fans: „Einfach irgendwie diesen einen Punkt holen!“

Im Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol geht es für die Altacher am vorletzten Spieltag noch immer um den Klassenerhalt. Wir haben die Erwartungen der...

Im Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol geht es für die Altacher am vorletzten Spieltag noch immer um den Klassenerhalt. Wir haben die Erwartungen der Altach-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größter Fußball-Community zusammengefasst.

SCRAltach1929: „Die Wichtigkeit dieser Partie ist jedem bekannt. Alle ins Tivoli und hoffen das der Support am Ende belohnt wird. VERLIEREN VERBOTEN! Sonst wird der letzte Spieltag wenn es noch um was geht im Derby sehr sehr sehr ekelhaft.“

knaggls_91: „ALLE nach Innsbruck – jetzt erst recht!! Bahloul vom Beginn an und Gebauer pausieren lassen. Eventuell mit einer Doppelspitze beginnen.“

Pengsti: „Es gilt. Das Gerede von Europa hat Gott sei Dank ein Ende und hier muss der nötige Punkt her, ganz gleich was Lustenau macht.“

sw29: „Absolutes Endspiel für uns (schon wieder). Matchball 2/3. Sollte Lustenau gegen BW Linz gewinnen und wir eine Niederlage einfahren, dann gute Nacht! Ein Derby unter diesen Voraussetzungen ist ein fußballerisches Tor zur Hölle!“

JavierZanetti: „Ich glaube, das Wichtigste ist, jetzt nicht die Nerven wegzuschmeißen, vom Spielerischen sollten 1 oder auch 3 Punkte in Innsbruck machbar sein. Silberberger hat allerdings angekündigt, dass er voll auf Sieg spielen lässt – normalerweise spielt es sich ohne Druck auch besser, wie man leider oft sieht. Allerdings ist es in Wirklichkeit ja doch so, dass es bei der WSG um nichts mehr geht; vielleicht spielen sie aber im letzten Heimspiel für Silberberger tatsächlich „Vollgas für Silberberger“. Von dem her ist voller Fokus auf die WSG sehr wichtig.“

Ländle-Fußballfan: „Silberberger hat bereits festgestellt, dass sie auf Sieg spielen werden. Abgesehen davon, dass das für mich ein Typ Mensch ist, den ich beim Wort nehme – es ist sein letztes Heimspiel für die Wattener, da wird er kein Gijon veranstalten bzw. so in Erinnerung bleiben wollen. Unser Rettungsanker ist und bleibt BW Linz.“

JavierZanetti: „Bei allem Respekt vor der WSG: Wenn man jetzt mit der Einstellung nach Innsbruck fährt, dass ein Punkt bei einer ordentlich spielenden WSG nicht möglich ist, dann stimmt ohnehin etwas nicht. Ich würde sogar sagen: Auch gegen Rapid oder den LASK könnte man was mitnehmen, gegen die WSG muss man mit der Einstellung hingehen, um zu gewinnen. Sich auf Linz zu verlassen, ist zu gefährlich. Wenn sie es für uns erledigen: Auch gut, aber wir dürfen nicht damit kokettieren. Und man muss trotzdem so fokussiert bleiben, dass man im Fall eines ungünstigen Wochenendes am 11.5. im Kopf bereit bleibt für einen eventuellen Showdown im Schnabelholz.“

BARON: „Es ist wie immer, eigentlich sollten wir locker lässig drüber fahren, schaffen es aber nicht. Darum Rückkehr zu einer stabilen Abwehr, einem dichten Mittelfeld und die WSG gegebenenfalls auskontern.“

Altiga: „Mauertaktik mit schnellen Kontern über Jurcec und Quedraogo, ihn daher wie zu Beginn offensiv einsetzen und Lukacevic als Absicherung. Nuhiu vorne rein um Bälle zu sichern. Ansonsten die Woche Standards trainieren!“

n´alex: „Man darf nicht weiter denken, als bis zum Spiel am Samstag in Innsbruck. Lustenau muss auch zuerst mal gegen BW Linz gewinnen, die haben den 2. Platz noch vor Augen, sind nach hinten safe und können aus einer gesicherten Defensive die Konter fahren. Die Ausfälle bei den Grünen kommen noch dazu. An das Derby denke ich auf jeden Fall erst ab Samstag 19:00 Uhr.“

Altacher1929: „Letztendlich, auch wenn wir in Wattens 5:0 gewinnen, die Saison war eine Katastrophe und der Trainer MUSS gewechselt werden! Aber ich sehe es schon wieder kommen. Wir gewinnen irgendwie in Tirol. Holen dann in einem sportlich sinnlosen Derby auch noch den vierten Derbysieg und alles ist vergessen! Es war eine gute Saison und weiter geht’s!“

Altiga: „Man muss sich immer noch nicht in die Hosen machen. Lustenau kann nur durch ein Wunder nächste Woche noch die Chance auf den Klassenerhalt haben. Das sollte jedem bewusst sein!“

