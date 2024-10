Altach-Fans nach Standfest-Aus: „Jetzt bitte keine Experimente mehr!“

Nachdem er zuletzt ein Jahr und drei Monate den SCR Altach betreute, wurde Joachim Standfest nach dem 0:2 in Hartberg vom Klub beurlaubt –...

Nachdem er zuletzt ein Jahr und drei Monate den SCR Altach betreute, wurde Joachim Standfest nach dem 0:2 in Hartberg vom Klub beurlaubt – ebenso wie sein Co-Trainer Roman Wallner. Wir haben die ersten Reaktionen der Altach-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt. Und auch erste Ideen für Nachfolger geistern bereits durchs Forum.

Gsiberger85: „Mit dem hätte ich heute nicht gerechnet! Aber es war schon lange überfällig. Bin gespannt wen Kirchler aus dem Hut zieht.“

Altiga: „Endlich ist das Thema erledigt, nun Geld in die Hand nehmen und einen Fachmann engagieren.“

BARON: „Ich bin froh das dieser Schritt endlich gesetzt wurde, da ich wie viele andere keine positive Entwicklung gesehen habe, wünsche Joachim Standfest aber dennoch alles Gute für die Zukunft und auch ein Danke für deine (leider oft fruchtlosen) Bemühungen.“

Anywish: „Der beste Trainer in Vorarlberg ist derzeit Regi van Acker und hat bei Bregenz nur einen Vertrag bis Saisonende. Regi ist ein Trainerfuchs – für Bregenz wäre es natürlich bitter, wenn man ihnen (nach Heraf) schon wieder einen Trainer wegschnappt. Anscheinend hat auch Bregenz gesehen, was für einen Top-Trainer sie haben und möchte gerne mit Regi den Vertrag vorzeitig verlängern. Mir wäre jeder gestandene Trainer recht – keine Experimente a la Standfest mehr.“

Altiga: „Denke jetzt werden auch wieder mehr ins Schnabelholz kommen am Sonntag!“

Gsiberger85: „Kann eigentlich nur noch Barisic oder jemand unbekanntes werden, da der österreichische Markt nix mehr hergibt. Hoffentlich nicht Mader!“

mapok: „Barisic als alter Spezl von Kirchler und bewährter Bundesliga-Trainer ist sicherlich nicht unrealistisch. Könnte schon funktionieren (in jeder Hinsicht). Fast schon zu logisch.“

Loeni1982: „Zeit ist es geworden, aber hätte es der Altacher Führung noch zugetraut endlich zu reagieren. Halt 2, 3 Monate zu spät. Standfest saß zu lange fest im Sattel. Hoffe sie haben nun auch endlich daraus gelernt und es wird nicht wieder irgendeine Wundertüte ohne Erfahrung als Cheftrainer. Grabherr, Klose, Standfest waren genug Risiko in knapp acht Jahren. Die Truppe ist nicht schlecht, aber es fehlt seit Jahren ein Trainer der den Jungs Feuer unter dem Arsch macht und vor allem mal ein taktisches Konzept mitbringt.“

Altacher1929: „Jedenfalls sollte es dieses mal kein Experiment sein! Wir haben genug experimentiert, wir brauchen jetzt einen der gezeigt hat er kann es! Bitte nur kein Aufhauser oder ähnliches! Das wäre wieder ein Experiment.“

Gsiberger85: „Zellhofer würde mir auch taugen, wäre aber wieder ein junger Trainer mit wenig Erfahrung und das hatten wir leider jetzt genug. Was uns gut getan hätte, wäre ein Kühbauer, Silberberger oder Semlic, aber das ist vorbei. Mader und Wimmer hoffe ich nicht.“

1929einLebenLang: „Barisic wäre meine absolute Wunschlösung.“

sw29: „Ich bin mir sicher, dass Kirchler nach dem ersten öffentlichen Aufstoßen gegen Standfest mit offenem Visier im Markt unterwegs war… Zwar gab es dann ein kurzes Aufbäumen, aber spätestens nach dem BW-Linz-Spiel daheim, waren die Leitungen am Glühen. Alles andere macht keinen Sinn. Als Sportdirektor bist du genauso vor den Karren gespannt… Ich schicke drei Stoßgebete an den Fußballgott, dass wir DIESMAL einen gestandenen erfahrenen Trainer holen. Jemand der klar agiert und die Mannschaft richtig packen kann, damit es mal längerfristig ohne Zähneknirschen klappt!“

1929einLebenLang: „Es wäre das absolut Dümmste jetzt schon wieder solche Wundertüten zu holen, die entweder nur vom Namen als Spieler leben (siehe Klose und Standfest) oder nur aufgrund von Verwandtschaft und Vitamin B in die Position gekommen sind und dort auch unterklassiger nicht ganz überzeugt haben.“

Anywish: „Meine österreichischen Wunschtrainer wären Zoran Barisic (ablösefrei) oder Peter Stöger (derzeit Sportdirektor bei Admira Wacker). Bei Stöger wäre halt die Frage, ob er als Trainer arbeiten möchte oder lieber beim Sportdirektor bleibt. Die Admira hat jedenfalls ein geringeres Budget als wir, also sollte ein Peter Stöger für uns auch möglich sein, wenn ihn die Admira finanziell stemmen kann. Schade halt, dass man in der Sommerpause solche tollen Trainer wie Didi Kühbauer oder Thomas Silberberger verpasst hat, weil man ja unbedingt an Standfest festhalten musste. Andere Möglichkeit wäre, bis Saisonende einen erfahrenen Trainer befristet suchen und dann gegen Saisonende aus den zahlreichen Trainern einen suchen, dessen Vertrag gleich ausläuft.“

