Altach-Fans: „Super Zeitpunkt für einen Derby-Sieg“

Der SCR Altach hat es nach dem 1:0-Auswärtssieg in Ried nun in den eigenen Händen den Klassenerhalt zu fixieren. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans der Vorarlberger vor dem Derby gegen Austria Lustenau erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

1929einLebenLang: „Ja, voller Fokus auf das nächste Spiel. Der Tag mehr frei schadet sicher auch nicht. Keine große Sprüche bringen und seriös vorbereiten und das Ziel im Fokus haben, die Punkte. Wie schnell sich so etwas wieder drehen kann, haben wir letztes Jahr im positiven Sinn erlebt. Bescheiden bleiben und nicht vorzeitig feiern. Ganz wichtig. Das Derby-tamtam ist diesmal Nebensache. Das Ried-Spiel war mal eine gut Vorbereitung aufs Derby von der Kulisse und dem Drumherum her. Das nächste Spiel ist nun noch wichtiger. Wäre sehr nice, wenn man es klar machen kann. Glaube, dass allen Spieler bewusst ist, dass man nachlegen muss, um das Ziel zu erreichen. Es muss allen klar sein, das Spiel gegen Ried kann nur der Anfang gewesen sein. Es ist noch ein großer Schritt zu machen. Oder, wie es Schmidt sagte: “ Es ist noch ein weiter Weg bis Alabama“. Um ganz sicher zu sein brauchen wir vorzugsweise einen Sieg. Der Vorteil ist, man kann wieder Nuhiu bringen oder auch nicht. Mit der letzten Aufstellung hat man wieder an etwas Unberechenbarkeit gewonnen.“

n`alex: „Parallel spielen die Rieder gegen ihren persönlichen Angstgegner heuer, auswärts in Hartberg. Hoffentlich hauen die sich noch einmal ordentlich rein. Egal wie wir dann spielen, hätten wir es geschafft. Aber klar, mit einem Sieg im Derby den Klassenerhalt zu schaffen wäre natürlich enorm. Da können´s bei der Fohrenburg einen extra Sud aufsetzen.“

SCRASupporter1929: „Wir dürfen nicht auf die anderen schauen, sondern müssen einfach unsere Hausaufgaben erledigen. Dann kann uns nichts passieren.“

Ur-altigr: „Trotz des Sieges in Ried würde ich wieder mit Nuhiu und Jurcec anfangen. Dafür Bischof und Bukta aufs Bankerl setzen. Die können dann als Joker auftrumpfen. Und auf jeden Fall eine Fünfer-Kette spielen.“

1929einLebenLang: „Ja bei Bischof kann man jetzt wirklich mal leistungstechnisch eine Pause verordnen. Abdjanovic muss auch nicht unbedingt spielen meiner Meinung nach. Ja, Nuhiu kann zurückkommen, muss es aber auch nicht unbedingt. Aufj eden Fall sollte Schmidt dieser Frage offen lassen und nicht wie beim letzten Derby ankündigen ob er spielt.“

Altacher1929: „Abdijanovic und Bukta haben seit sie bei uns sind noch nicht ein Spiel gemacht, wo man sagt, ja der gehört in die Startelf oder gar in die Bundesliga! Und auch Bischof, hat langsam nix mehr in der ersten Elf verloren. Problem ist halt auf der Bank sitzen keine Alternativen!“

1929einLebenLang: „Würde auch zurück zur Fünferkette tendieren. Lustenau wird sich nach der letzten Schmach rehabilitieren wollen und wird nicht mehr mit B-Elf spielen. Die Saison zeigt einfach, dass sie heuer mehr Qualität hatten. Sie sind Favorit daran ändert auch unser Sieg im Not gegen Elend-Duell nichts. Andererseits ist die Ausgangslage ähnlich wie gegen Ried. Lustenau könnte gegen uns einen Sieg brauchen um nicht aus den ersten beiden rauszurutschen. Somit ein Argument für das Riedsystem. Man wirds sehen was sich der Fuchs Schmidt einfallen lässt.“

Gsiberger85: „Ein Derbysieg wäre langsam überfällig und am Samstag wäre ein super Zeitpunkt dafür.“

