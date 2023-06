Altach holt Christian Gebauer nach drei Jahren aus Deutschland zurück

Der CASHPOINT SCR Altach freut sich die Verpflichtung von Christian Gebauer bekanntgeben zu dürfen. Für den Tiroler, der zuletzt drei Jahre lang in Deutschland...

Der CASHPOINT SCR Altach freut sich die Verpflichtung von Christian Gebauer bekanntgeben zu dürfen. Für den Tiroler, der zuletzt drei Jahre lang in Deutschland spielte, ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.

Gebauer absolvierte zwischen 2017 und 2020 insgesamt 114 Pflichtspiele für den SCRA, in denen ihm 15 Treffer und 18 Assists gelangen. Nach Auslaufen seines Vertrages schloss er sich im Sommer 2020 Arminia Bielefeld an, für die er 23 Mal in der Deutschen Bundesliga auflief. Nach einer Leihe zum FC Ingolstadt, kehrte er vor der zurückliegenden Saison auf die „Alm“ zurück. Insgesamt absolvierte Gebauer in den beiden obersten deutschen Ligen über 60 Pflichtspiele.

Zukünftig wird der pfeilschnelle Außenspieler wieder im Rheindorf auf Torjagd gehen. Gebauer unterschreibt beim SCR Altach einen Vertrag bis Sommer 2025, mit der Option auf eine weitere Spielzeit im Ländle.

Roland Kirchler, Sportdirektor:

„Christian Gebauer hat sich in den vergangenen Jahren auf höchstem Niveau beweisen können und ist ein wertvolles Puzzlestück in unseren Planungen für die kommende Saison. Wir sind überzeugt davon, dass er mit seinem Tempo und seiner Vielseitigkeit eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einnehmen wird. Gebi kennt den Verein und das Umfeld und kann uns sofort weiterhelfen.“

Christian Gebauer: