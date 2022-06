Altach holt Gugganig als neuen Abwehrchef

[ Pressemeldung SC Rheindorf Altach ]

Defensivverstärkung für den CASHPOINT SCR Altach: Lukas Gugganig wechselt nach seinem Vertragsende beim VfL Osnabrück ablösefrei in die CASHPOINT Arena und unterschreibt bis Sommer 2024.

Der gebürtige Kärntner spielte zuletzt sieben Jahre lang in Deutschland. Für den FSV Frankfurt, die SpVgg Greuther Fürth und den VfL Osnabrück absolvierte Gugganig 122 Zweitliga- und 30 Drittligaspiele.

Zuvor wurde der 1,91 Meter große Abwehrspieler im Nachwuchs des FC Red Bull Salzburg ausgebildet und sammelte beim FC Liefering in der 2. Liga seine ersten Erfahrungen im Profibereich. Dazu war er in allen Altersklassen Österreichischer Nachwuchsnationalspieler.

Gugganig wird in Altach mit der Rückennummer 5 auflaufen und mit Trainingsstart in das Mannschaftstraining einsteigen.

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter:

„Lukas Gugganig hat sehr früh den Schritt ins Ausland gemacht und gehörte dort über die letzten Saisonen immer zum Stammpersonal. Er ist Österreicher, im besten Fußballeralter und soll unsere Mannschaft in der Defensive verstärken und einen Schub an Stabilität geben. Neben seinen körperlichen Voraussetzungen ist Lukas ein sehr gut ausgebildeter Innenverteidiger, der voll in das von uns aufgestellte Profil für diese Position passt.“