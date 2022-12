Altach holt vereinslosen, ehemaligen Barnsley-Legionär Bähre

Die erste Neuverpflichtung für das neue Jahr ist unter Dach und Fach: Mike-Steven Bähre hat am Freitag-vormittag seinen...

[ Pressemeldung SC Rheindorf Altach ]

Die erste Neuverpflichtung für das neue Jahr ist unter Dach und Fach: Mike-Steven Bähre hat am Freitag-vormittag seinen Vertrag beim CASHPOINT SCR Altach unterzeichnet.

Der 27-jährige Mittelfeldspieler überzeugte die Verantwortlichen in den vergangenen Wochen im Probetraining sowie den Testspielen und gehört ab Vorbereitungsstart im Jänner fix zum Aufgebot des SCRA.

Bähre wurde im Nachwuchs von Hannover 96 ausgebildet und war in Deutschland auch für den Hallescher FC sowie den SV Meppen im Einsatz. Seine bislang erfolgreiche Karrierephase erlebte der Rechtsfuß zwischen 2018 und 2021 beim FC Barnsley. Gleich in seiner ersten Saison mit den „Tykes“ durfte er den Aufstieg in die Championship bejubeln. Insgesamt kam er in 69 Einsätzen auf drei Treffer und zehn Assists.

Herzlich Willkommen im Rheindorf, Mike!

Steckbrief:

Name: Mike-Steven Bähre

Geburtsdatum: 10.8.1995

Nationalität: Deutschland

Position: Zentrales Mittelfeld