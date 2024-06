Altach schnappt sich ÖFB-Juwel Filip Milojevic

Der CASHPOINT SCR Altach freut sich seinen vierten Sommerneuzugang präsentieren zu können: Filip Milojevic wechselt vom deutschen Meister und Pokalsieger Bayer 04 Leverkusen ins...

Der CASHPOINT SCR Altach freut sich seinen vierten Sommerneuzugang präsentieren zu können: Filip Milojevic wechselt vom deutschen Meister und Pokalsieger Bayer 04 Leverkusen ins Ländle.

Der gebürtige Feldkircher Filip Milojevic kehrt nach zwei Jahren in Leverkusen zurück nach Vorarlberg und wird ab der kommenden Saison das Trikot des SCRA überstreifen. In der vergangenen Saison war Milojevic Kapitän der U19-Mannschaft von Bayer 04 und absolvierte 24 Spiele in der A-Junioren-Bundesliga über die volle Spielzeit. Der 19-jährige Innenverteidiger unterschreibt beim SCRA einen Vertrag bis Sommer 2027.

Filip Milojevic erlernte das Fußballspielen in den Nachwuchsmannschaften des SC Tisis und des FC Blau-Weiß Feldkirch. Zwischen 2019 und 2022 war er in der Vorarlberger Akademie aktiv, ehe er den Schritt nach Deutschland wagte. In Leverkusen war er zuletzt unumstrittener Stammspieler der U19-Mannschaft und konnte sich regelmäßig im Training unter Xabi Alonso zeigen. Zehnmal trug Filip bislang das Trikot der österreichischen Nachwuchsnationalteams, aktuell ist er fixer Bestandteil der U19-Auswahl.

Roland Kirchler, Sportdirektor:

„Wir freuen uns sehr, mit Filip Milojevic einen hochtalentierten jungen Vorarlberger für den SCR Altach zu gewinnen. Seinen Werdegang haben wir natürlich über die Jahre verfolgt und in den vergangenen Monaten haben wir uns sehr intensiv mit ihm auseinandergesetzt. Wir sind sicher, dass er nach seinen Erfahrungen in Deutschland bereit für den nächsten Schritt ist. Wir wünschen Filip einen guten Start und eine verletzungsfreie Zeit in Altach.“

