Der Saisonstart für den SC Rheindorf Altach verlief alles andere als nach Wunsch. Im ÖFB-Cup schied man als einziger Bundesligaklub auswärts beim Regionalligisten Donaufeld...

Der Saisonstart für den SC Rheindorf Altach verlief alles andere als nach Wunsch. Im ÖFB-Cup schied man als einziger Bundesligaklub auswärts beim Regionalligisten Donaufeld aus, in die Liga startete man mit einer enttäuschenden 1:2-Heimniederlage gegen die WSG Tirol, die auch heuer wieder ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt sein wird.

Trainer Joachim Standfest ist damit schon nach zwei Pflichtspielen angezählt – und zu allem Überfluss könnten die Vorarlberger nun auch noch eine der größten Konstanten im Team verlieren. Der brasilianische Angreifer Gustavo Santos dürfte vor einem Wechsel in die Türkei stehen.

Türkischer Zweitligist buhlt um Altach-Stürmer

Wie der türkische Sportjournalist Şenol Çivicik auf X/Twitter verlautbarte, dürfte der 28-jährige, durchsetzungsstarke Angreifer eine Einigung mit dem Zweitligisten Sarkaryaspor erzielt haben. Der Vertrag von Santos läuft im Sommer 2025 aus, weshalb es sich nun wohl um die letzte Gelegenheit für Altach handelt, den 177cm-Mann gewinnbringend zu verkaufen.

Der türkische Zweitligist gab in der bisherigen Transferperiode mit den beiden Afrikanern Kasongo und Ndlovu, die in der vergangenen Saison zusammen immerhin 13 Tore erzielten, zwei routinierte Stürmer ab und hat derzeit nur noch zwei Spitzen im Kader. Der Verein muss also dringend nachrüsten.

💥 ÖZEL | Sakaryaspor aradığı forveti Avusturya Bundesliga’dan buldu. ◾️ Altach forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı golcü Gustavo Santos Costa ile prensip anlaşmasına varıldı. 🤝 Golcü oyuncu son görüşmeyi yapmak üzere Sakarya’ya davet edildi. #Sakaryaspor pic.twitter.com/4Z7MfD9ZRa — Şenol Çivicik (@SCivicik) August 8, 2024

Gustavo Santos kam im Jänner 2023 aus Vietnam nach Österreich und spielte zunächst ein halbes Jahr für den FC Dornbirn in der 2. Liga, wo er in 13 Spielen auf acht Treffer kam. Im vergangenen Sommer folgte der Transfer nach Altach und schließlich eine solide Bilanz mit sechs Toren und vier Assists in 27 Spielen.

Weiterer Stürmer für Altacher von Nöten?

Den Brasilianer zu verlieren, wäre für die Altacher ein durchaus herber Schlag und würde eine weitere Aktivität am Transfermarkt nötig machen. Der brasilianische Stürmer-Neuzugang Lincoln ist noch verletzt, Atdhe Nuhiu schon über seinem Zenit. Mit Lukas Fridrikas und Rapid-Leihgabe Oliver Strunz haben die Altacher zwei weitere Stürmer im Kader, die zwar über großes Potential verfügen, dieses aber nicht immer anrufen. Vervollständigt wird die Stürmerliste vom erst 19-jährigen Damian Maksimovic.

Heute um 17 Uhr geht es für die Altacher in der Bundesliga mit dem schweren Auswärtsspiel beim LASK weiter.