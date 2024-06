Altach verpflichtet Lustenau-Topstürmer Lukas Fridrikas

Der CASHPOINT SCR Altach freut sich, mit Lukas Fridrikas seinen dritten Sommerneuzugang vorstellen zu dürfen. Der 26-Jährige wechselt ablösefrei vom Bundesligaabsteiger SC Austria Lustenau...

Der CASHPOINT SCR Altach freut sich, mit Lukas Fridrikas seinen dritten Sommerneuzugang vorstellen zu dürfen. Der 26-Jährige wechselt ablösefrei vom Bundesligaabsteiger SC Austria Lustenau nach Altach und hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

Für Lukas Fridrikas ist der SCR Altach bereits die dritte Station in Vorarlberg. In den vergangenen beiden Bundesligasaisons erzielte er in 51 Einsätzen 21 Tore und gab sechs Vorlagen. Beim SCR Altach wird er bis mindestens Sommer 2027 auf Torejagd gehen.

Fridrikas erhielt seine fußballerische Ausbildung unter anderem in der Jugend des FC Red Bull Salzburg. Über die Stationen Anif, Seekirchen, Wiener Neustadt und Parndorf kam er 2018 erstmals nach Vorarlberg zum FC Dornbirn. Mit seinen Toren dort empfahl er sich für einen Wechsel zum FC Wacker Innsbruck und schließlich eine Saison später in die Bundesliga zu SK Austria Klagenfurt. Im Sommer 2022 folgte der Wechsel nach Lustenau, wo er sich in den letzten zwei Jahren als Bundesliga-Stammspieler etablierte.

Die sportlichen Gene wurden dem gebürtigen Wiener in die Wiege gelegt: Sein Vater, Robertas Fridrikas, lief mehrfach für die litauische Nationalmannschaft auf und spielte unter anderem für FK Austria Wien. Seine Mutter, Ausra, repräsentierte das österreichische Handball-Nationalteam und wurde 1999 zur Welt-Handballerin gekürt.

Roland Kirchler, Sportdirektor:

„Mit Lukas Fridrikas gewinnen wir einen Neuzugang, der mit seiner Torgefahr und Erfahrung in der Bundesliga eine wertvolle Verstärkung für unser Team darstellt. Wir sind überzeugt, dass er eine sportliche Bereicherung für den SCR Altach sein wird und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.“

Lukas Fridrikas:

„Ich freue mich sehr, mit dem SCR Altach in die neue Saison zu starten. Die Gespräche mit den Verantwortlichen und das Vereinsumfeld haben mich von diesem Wechsel überzeugt. Ich bin bereit, alles zu geben, um gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Ich bin mir sicher, dass wir zusammen viel erreichen können.“

( Pressemeldung SC Rheindorf Altach )