Altach vor der Verpflichtung von Routinier Änis Ben-Hatira

In der Vergangenheit war der SC Rheindorf Altach immer wieder ein Auffangbecken für Altstars – zuletzt primär aus Deutschland. Nun soll der routinierte Deutsch-Tunesier...

In der Vergangenheit war der SC Rheindorf Altach immer wieder ein Auffangbecken für Altstars – zuletzt primär aus Deutschland. Nun soll der routinierte Deutsch-Tunesier Änis Ben-Hatira auf der Liste der Vorarlberger stehen.

Der bald 34-jährige Ben-Hatira spielte zuletzt in der deutschen Regionalliga Nord, wo er für den Berliner AK zwei Tore und zwei Assists in zehn Partien erzielte. Der elffache tunesische Teamspieler, der in Berlin geboren wurde und im Nachwuchs die deutschen Juniorenauswahlen durchlief, wird seinen Vertrag allerdings nicht verlängern und wäre ablösefrei zu haben.

Im Laufe seiner Karriere spielte Ben-Hatira für den Hamburger SV, den MSV Duisburg, Hertha BSC und Eintracht Frankfurt. Trotz seines riesigen Talents schaffte er aber nie den großen Durchbruch. In den letzten sechs Jahren verdingte sich der offensive Mittelfeldspieler beim SV Darmstadt 98, in der Türkei bei Gaziantepspor, in Tunesien bei Espérance Tunis, danach in Ungarn bei Honvéd Budapest, beim Karlsruher SC, in Griechenland bei Larisa und zuletzt eben beim Berliner AK.

In jüngeren Jahren waren auch immer wieder englische Klubs wie West Ham United oder Middlesbrough an Ben-Hatira interessiert. Der neue Altach-Coach Miroslav Klose kennt den 183cm großen Offensivspieler aus seiner aktiven Karriere als Gegenspieler und möchte ihn nun als Leitwolf ins Ländle holen.