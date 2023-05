Andreas Ulmer verlängert bei RB Salzburg

Der Kapitän unterschreibt noch ein Jahr beim FC Red Bull Salzburg | Angebot für Tätigkeit danach steht Der FC Red Bull Salzburg und Andreas...

Der Kapitän unterschreibt noch ein Jahr beim FC Red Bull Salzburg | Angebot für Tätigkeit danach steht

Der FC Red Bull Salzburg und Andreas Ulmer haben sich auf eine Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit geeinigt und den Vertrag um ein Jahr – bis zum 31. Mai 2024 – verlängert. Danach wird die Zeit des 37-jährigen Oberösterreichers als Spieler bei den Roten Bullen enden, ihm liegt schon jetzt ein konkretes Angebot vor, seine berufliche Karriere in der Red Bull Fußball Akademie fortzusetzen.

Der Titel-Rekordhalter

Andi Ulmer spielt bereits seit Jänner 2009 für die Roten Bullen, man geht also in das sage und schreibe sechzehnte gemeinsame Vertragsjahr! In dieser langen Zeit hat der 32-fache österreichische A-Teamspieler u. a. nicht nur 560 Spiele für den FC Red Bull Salzburg absolviert, sondern bisher auch enorme 13 Bundesliga-Meister- bzw. zehn Cup-Titel errungen. International kommt der Salzburger Rekordspieler auf 131 Einsätze für die Roten Bullen. Höhepunkte dabei waren das Erreichen des Achtelfinales der UEFA Champions League (2022) und des Halbfinales der UEFA Europa League (2018).

Die Saison 2023/24 wird nun die letzte sein, in der der zweifache Familienvater als Spieler bei den Roten Bullen aufläuft. Er hat ein Vertragsangebot vorliegen, in dessen Rahmen er die Erfahrungen seiner langen Profikarriere in der Red Bull Fußball Akademie einbringen und so den Weg in eine neue berufliche Richtung einschlagen kann.

Statements

Sportdirektor Christoph Freund: „Wir freuen uns sehr, dass wir nach so vielen gemeinsamen und erfolgreichen Jahren noch eine weitere Saison auf unseren langjährigen Kapitän Andi Ulmer setzen können. Seine Einstellung, seine Konstanz und seine Erfahrung sind ganz wichtige Faktoren für unsere Mannschaft. Die unglaubliche Anzahl an Spielen für uns sowie seine Erfolge und Titelsammlungen mit uns sprechen eine mehr als deutliche Sprache und werden in dieser Art und Weise wohl auch einmalig im österreichischen Fußball bleiben. Für die Zeit danach bieten wir ihm die Möglichkeit, in der Red Bull Fußball Akademie tätig zu werden. Deshalb haben wir Andi schon jetzt ein konkretes Vertragsangebot ab kommenden Sommer vorgelegt.“

Andreas Ulmer: „Ich freue mich über die Vertragsverlängerung und dass ich eine weitere Saison das Trikot des FC Red Bull Salzburg tragen darf. Die Stadt ist mein Zuhause, der Klub ist meine Heimat. Hier habe ich die Hälfte meiner Fußballkarriere verbracht, deshalb ist das etwas ganz Besonderes für mich, weiter hier spielen zu können. Wenn man sich in einer Umgebung wohlfühlt, dann ist das die Basis für gute Leistungen. Ich habe seit mehr als einem Jahrzehnt unter jedem Trainer meine Leistung gebracht und bin topfit. Meine Ziele sind, heuer unbedingt wieder Meister zu werden und nächste Saison noch einmal in der Champions League anzugreifen. Insofern habe ich noch einiges vor und bin überzeugt: ‚Das Beste kommt erst.‘“