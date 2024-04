AS Monaco nimmt zwei Salzburg-Spieler ins Visier

Adi Hütter ist als Trainer mit der AS Monaco äußerst erfolgreich unterwegs. Der Österreicher, der Anfang Juli das Trainerzepter in die Hand bekam, liegt...

Adi Hütter ist als Trainer mit der AS Monaco äußerst erfolgreich unterwegs. Der Österreicher, der Anfang Juli das Trainerzepter in die Hand bekam, liegt mit seiner Mannschaft auf Platz 2 und feierte am Wochenende einen 2:0-Auswärtserfolg gegen den Tabellendritten Stade Brest. Nun soll der Coach an zwei Spielern von Red Bull Salzburg interessiert sein.

Adi Hütter surft derzeit mit der AS Monaco auf einer Erfolgswelle. Der Trainer, der auch in Frankreich einen offensiven Fußball mit intensivem Pressing spielen lässt, holte aus den letzten acht Partien sechs Siege und zwei Unentschieden und hat gute Chancen auf den Vizemeister hinter Paris Saint-Germain, das mit elf Punkten Vorsprung nicht mehr einzuholen sein wird.

Mit Tormann Philipp Köhn, Linksaußen Takumi Minamino und dem defensiven Mittelfeldspieler Mohamed Camara stehen bereits ehemaliger Salzburg-Spieler im Kader der Monegassen. Camara zog sich allerdings unter der Saison eine Knieverletzung zu und soll nun langsam wieder mehr Spielzeit bekommt. Der Malier entwickelte sich seit seinem Abgang zur AS Monaco allerdings prächtig und ist ein Spielertyp, den der österreichische Trainer zu schätzen weiß.

Der Tabellenzweite der Ligue 1 soll nach französischen Medienberichten nun zwei weitere Salzburg-Spieler auf dem Radar haben. Die Rede ist vom defensiven Mittelfeldspieler Lucas Gourna-Douath und Sturmjuwel Karim Konaté. Lucas Gourna-Douath könnte Youssouf Fofana ersetzen, der immer wieder von Premier-League-Vereinen umworben wird. Erst Ende März gab es Gerüchte, dass Manchester United an dem 17-fachen französischen Nationalspieler Interesse haben soll.

In Karim Konaté soll man wiederum ein Versprechen für die Zukunft sehen. Der 20-Jährige soll die Kadertiefe erhöhen, zumal Kapitän Wissam Ben Yedder diesen Sommer bereits 34 Jahre alt wird.

Im Falle eines Transfers kann sich Red Bull Salzburg über einen kleinen Geldregen freuen, denn beide Spieler sind mit langfristigen Verträgen ausgestattet, sodass die Mozartstädter nicht zu einem schnellen Handeln gezwungen sind. Der Vertrag von Lucas Gourna-Douath läuft noch bis Sommer 2027, Konaté steht sogar bis Sommer 2028 unter Vertrag.

Die beiden Rekordtransfers der Monegassen stammen zwar aus der Saison 2013/14, als man James Rodriguez um 45 Millionen Euro und Radamel Falcao um 43 Millionen Euro verpflichtete, allerdings gibt der Ligue-1-Klub regelmäßig gutes Geld für Spieler aus. So verpflichtete man vergangenen Sommer den US-amerikanischen Stürmer Lucas Folarin Balogun vom Arsenal FC um 30 Millionen Euro.