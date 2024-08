Austria-Fans: „Absolut überhebliche Vorstellung unserer Truppe“

Die Wiener Austria mühte sich gestern im ÖFB-Cup gegen Regionalligisten ASKÖ Oedt zu einem 3:2-Sieg. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung...

ForzaViola71: „Absolut überhebliche Vorstellung unserer Truppe, die wirklich grausam anzusehen war. Breiten wir den Mantel des Schweigens über diese Leistung und genießen wir den Aufstieg in die nächste Runde.“

tifoso vero: „Der Sieg heute ist das einzig Gute an diesem Spiel. Der zweite Anzug passte überhaupt nicht, war zu groß geschnitten und sehr schlecht genäht, so dass die Nähte aufplatzten. Man stand teilweise nackt da. Und man war dann auch noch – wie in guten alten Zeiten – überheblich um nicht zu sagen arrogant am Ball. Räume ließ man offen mit der Hoffnung, dass eh nichts passieren wird. Einzig Perez und Cristiano nehme ich ab, dass sie mehr wollten. Aber so ist Cup. Ich sah nebenbei das Spiel Carl Zeiss Jena gegen Leverkusen (0:1). Da könnte ich das gleiche bezogen auf die Bayer-Elf sagen. Nur halt auf einem anderen Niveau. Cup halt, da geht es ausschließlich darum weiterzukommen. Das haben wir geschafft und alles andere ist spätestens morgen schon wieder Geschichte.“

Decay26: „Pflicht getan, weiter sind wir. Der Auftritt war erste Hälfte echt in Ordnung, da haben wir dominiert. Zweite Halbzweit waren wir aber die klar schwächere Mannschaft, kaum etwas ist gelungen und das lag nicht am Können, sondern eher am Willen heute. Frechheit was da manche heute abgeliefert haben.“

Nuggetface: „Wir sind weiter und das zählt. Morgen juckt das niemanden mehr und wir sind da auch nicht die einzigen, die sich im Cup mal schwertun gegen einen Underdog. Gegen Altach wird die Einser-Garnitur (wird wohl die gleiche sein wie gegen Hartberg und LASK) hoffentlich etwas ernster auftreten.“

KindausFavoriten: „Barry hat zwar vor dem Gegentor einen irren Fehler gemacht, aber so lange er am Feld war, hat das bei uns trotzdem organisierter gewirkt als in der 2. Halbzeit, als er nicht mehr gespielt hat. Huskovic macht nicht den Eindruck, als würde er wegwollen. Kos hat circa in der 72. Minute fast eine Kopie von dem geliefert, was Radlinger beim Gegentor gegen den LASK gemacht hat. Wie sinnvoll es ist, auf so einem stumpfen, langsamen und holprigen Platz flach von hinten herausspielen zu wollen, ist sehr fraglich. Gottseidank nur fast eine Blamage.“

johnfive: „Alle die sagen es zählt nur das Weiterkommen haben leider keine Ahnung vom Fußball. Das Weiterkommen beschert uns ein weiteres spiel im Cup, aber das „Wie“ wird uns fürchte ich noch länger begleiten.“

Altes Landgut: „Ich habe heute zwei Mannschaften auf Augenhöhe gesehen. Zum Glück für uns hat der Elferpfiff und die Verwertung dessen eine Verlängerung verhindert.“

DeusAustria: „Das einzig Gute war heute, dass wir jeweils nach den Gegentoren etwas getan haben. Ansonsten war das eine einzige Frechheit.“

maxglan: „Viel herumanalysieren kann man da eh nicht, aber es ist schon erstaunlich in wie viele Konter man mit einer Führung im Rücken laufen kann. Ball- und Spielkontrolle nicht vorhanden, dazu fehlte anscheinend der Wille, ordentlich zu verteidigen.“

hope and glory: „Das Wichtigste zuerst, wir sind weiter. Unglaublicher Fehlstart gegen einen top motivierten Gegner. Die Gastgeber spielten eine super Partie, unser Team einen lustlosen Schweinskick. Ein Gegentor, ok, kannst du dir mal einfangen. Aber nach dem wir die Partie gedreht haben, spielten wir weiterhin mies. Alles viel zu langsam, null Ideen im Spielaufbau, kein schnelles Umschalten. Im Endeffekt hatten wir massives Glück, das Fischer den Elfmeter reingehaut hat. In der Verlängerung wäre es fix ungemütlich geworden. Die Oedter hatten meiner Meinung nach sogar die besseren Chancen.“

