Austria-Fans: „Am Ende wäre ein Sieg nicht unverdient gewesen“

Der SK Rapid und die Wiener Austria trennten sich beim 335. Wiener Derby mit einem 1:1-Unentschieden. Nachdem wir uns die Kommentare der Rapid-Anhänger ansahen,...

Der SK Rapid und die Wiener Austria trennten sich beim 335. Wiener Derby mit einem 1:1-Unentschieden. Nachdem wir uns die Kommentare der Rapid-Anhänger ansahen, wollen wir nun schauen, was die Austria-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Austrianer48: „Auf jeden Fall entwickeln wir uns weiter. Wenn das Spiel nicht so läuft werden wir nicht mehr so schnell nervös und versuchen weiterhin Lösungen zu finden. Das gilt auch bei Rückständen.“

Braveheart-FAK: „Passt in Summe schon halbwegs – gegen Klagenfurt einen Sieg nachlegen und das Heimderby gewinnen.“

zizou5: „Also die letzten 20-30 Minuten waren wir sowas von überlegen. Im Mittelfeld war Rapid nicht mehr vorhanden. Teilweise kam es mir vor, als ob wir damit ein bisschen überfordert waren. Die Chancen von Ohio und Fischer waren zum Haare raufen.“

VeilchenUK: „Unentschieden ist ok, aber das hätte man echt gewinnen können. Die erste halbe Stunde war sehr schwach aber dann ist’s besser geworden, auch weil Rapid keine Power fürs Pressing mehr hatte.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

Beamero: „Ungeschlagen in der Plastikschüssel! Einziger Wermutstropfen: Bei einem etwas effizienteren Umgang mit unseren Chancen wäre auch der sechste Sieg in Serie drin gewesen. Aber das ist Jammern auf einem Niveau, das zu Saisonbeginn niemand für möglich gehalten hätte. Von daher bin ich mehr als zufrieden!“

Hurricane: „Guter Beginn von Rapid mit der Fortdauer des Spiels hatten wir aber die besseren Chancen und gegen Ende hin wäre der Sieg nicht unverdient gewesen. Keles sein Kopfball hätte eigentlich drinnen sein müssen. Das war eine Riesenchance. Man kann aber definitiv damit leben.“

violet heat: „Ich gratuliere der Mannschaft zu einer sehr reifen Leistung. Man ist nach den Startschwierigkeiten ab Minute 30 sehr gut ins Spiel gekommen und hätte mit etwas mehr Kaltschnäuzigkeit auch gewinnen können, eigentlich fast „müssen“, wenn es ein Müssen gäbe. Man hat gut gesehen, wo wir uns verbessern können (Genauigkeit im Umschalt- und Kopfballspiel, Konzentration beim Abschluss). Klasse: wie immer Pentz, Martel, Braunöder, Suttner. Niemand ist abgefallen. Djuricin stark verbessert. Länderspielpause sollte Jukic und Muki guttun.“

AlfredoD.: „Wir können nicht jedes Spiel gewinnen. Insofern ist so ein Resultat logisch noch dazu bei der Derbystatistik der letzten Jahre. Ich glaub Wetten auf ein 1:1 werden gar nicht mehr angenommen. Schade natürlich, wenn man sich die Chancen von Keles, Ohio und Fischer vor Augen führt dem Rapid nur Halbchancen entgegenzusetzen hatte. Was mir aber besonders taugt ist wie abgeklärt und gut organisiert wir mittlerweile in der Defensive sind. Da wird gut mitgedacht und wir sind relativ schnell in Stellung bei Ball Verlust. Entsprechend wenig hat der Gegner im Endeffekt dann auch zustande gebracht. So muss man sich vor keinem fürchten, auch nicht Red Bull Salzburg.“

seldom: „Ein Sieg wäre sicher möglich gewesen aber ein X ist kein Beinbruch. Wenn man bedenkt, dass laut Transfermarkt der grüne Kader den fast doppelten Marktwert hat als unser Kader, müssten sich die Rapidler eigentlich eh schämen.“

maxglan: „Besonders hervorheben möchte ich aber trotzdem noch Braunöder: Wieder eine absolute Topleistung von ihm. Er vereint im zentralen Mittelfeld Technik und Übersicht mit Dynamik. Wie er da heute die Grünen teilweise stehen hat lassen, war schon große Klasse. Der ist unser größtes Talent seit Dragovic.“

grisu27: „Das Remis ist ok, aber da wäre mehr drinnen gewesen. Braunöder wieder mit einer Topleistung. Bitte unbedingt verlängern!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 1:1-Unentschieden im Wiener Derby.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!