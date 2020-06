Austria-Fans: „An der Grenze zur Arbeitsverweigerung“

Die Wiener Austria verlor am Wochenende das Heimspiel gegen den SKN St. Pölten mit 2:5, womit die Siegesserie der Veilchen ein jähes Ende fand....

Die Wiener Austria verlor am Wochenende das Heimspiel gegen den SKN St. Pölten mit 2:5, womit die Siegesserie der Veilchen ein jähes Ende fand. Nachdem wir das Spiel bereits ausführlich analysierten und Spielerbewertungen verfassten, wollen wir nun die Fans zu Wort kommen lassen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Danubius: „Blöde Niederlage. Zweimal geführt, dann hinten geschlafen. Nach dem Doppelschlag war die Luft dann auch raus. Heute hat man gesehen was passiert, wenn eine Mannschaft glaubt sie kann es sich leisten mit halbem Einsatz zu spielen. Mit mehr Einsatz und Laufbereitschaft hätten wir locker in der zweiten Halbzeit noch gewinnen können, aber nur die Sankt Pöltner haben sich richtig reingehauen. Aber gut wir sind schon mal im Playoff fix dabei, und vielleicht erinnert sich jetzt der eine oder andere Spieler wieder dass man immer mit 100% bei der Sache bleiben muss.“



tifoso vero: „Zunächst muss man anerkennen, dass St. Pölten das sehr gut gemacht hat. Sie waren giftiger, warteten geschickt auf unsere Fehler und konterten so, wie ich es von der Austria erwarten würde. Sie nutzten die Räume perfekt. Unsere Austria? A bisserl nachlässig in der 1. Halbzeit, total von der Rolle in der 2. Halbzeit. Das Mittelfeld war locker zum Überspielen, die Verteidigung war schläfrig und insgesamt waren die Fehler zu viel. Jetzt geht es gegen Altach um das Heimspiel. Das ist wieder ein ganz anderes Spiel. Und ja, wer dann weiterkommt, hat es auch verdient.“

Quadrat im Kreis: „Die Mannschaft mit mehr Wille hat gewonnen. Wir haben nach dem 2:1 geglaubt alles geht von selbst.“

culixo: „Heute wurde wieder viel zerstört, was man sich in den letzten Spielen aufgebaut hat. In unerklärlicher Art und Weise, denn man war sogar zweimal in Führung. Danach hat es aber schon fast an Arbeitsverweigerung gegrenzt, wobei die Defensivarbeit der gesamten Mannschaft katastrophal war und man mit dummen Ballverlusten den Gegner noch förmlich eingeladen hat. Und dann kommt mit jedem Gegentor die Verunsicherung zurück. Also hätte man das nach Führung so konzentriert und energisch weitergespielt wie die letzten Spiele, wären wir auch heute vermutlich als Sieger vom Platz gegangen. Schon die beiden Gegentore vor der Halbzeit waren nämlich völlig unnötig und St. Pölten hat bis dahin nicht allzu viel zustande gebracht. Wir haben sie dann aber selbst Stück für Stück aufgepäppelt.“

19wien11: „Diese Mannschaft zu mögen ist unmöglich.“

QPRangers: „So kann man einen zarten Aufwärtstrend, das zarte Hoffnungspflänzchen mit einem typischen Auftritt zertrampeln. Gut gemacht, top Einstellung. Und das ist es, was mich am meisten ankotzt. Alle , wirklich alle zeigen mehr Herzblut, zeigen mehr Einsatz, Wattens, Admira, Spusu, alle hauen sich rein, fighten geben alles und ihr stolziert da heute über den Platz als wäre es eine persönliche Beleidigung für euch Westentaschenmessis, dass ihr in der Qualigruppe spielt, aber genau DA gehört ihr hin…da muss ich nach den Spiel heute Herrn Maierhofer zu 100% recht geben. Katastrophales Stellungsspiel in der Innenverteidigung, aufreizend dummes Verhalten bei Kontern der Gegner, lässiges Herumstolzieren im Spiel nach vorne…“

kingpacco: „Ich sage es nochmals – mit so einen zweikampfschwachen Mittelfeld gewinnst du keinen Blumentopf. Viele raunzen immer über Ebner wie limitiert er beim Kicken ist, aber seine Stärken sind die Zweikämpfe. Ljubicic hat uns im Zentrum allein nass gemacht – egal ob defensiv oder offensiv. Hut ab, starke Leistung. So einen Spieler brauchen wir wie einen Bissen Brot. Unser Defensivverhalten war nicht besser als das von Rapid gegen RBS – wenn wir gegen RBS so spielen schicken die uns zweistellig nach Hause.“

district_sixteen: „Ersten 30 Minuten die Partie kontrolliert. Zweimal mit Ballglück in Führung gegangen und schon hat man geglaubt es wird schon irgendwie gut gehen. In hz2 hat St. Pölten das Glück erzwungen.“

