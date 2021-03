Austria-Fans: „Aufwärtstrend nur bei den Gegentoren sichtbar“

Die Wiener Austria verlor nach einer turbulenten Partie das Heimspiel gegen die WSG Tirol mit 3:5. Bereits vor der Partie war aufgrund der Niederlage...

Die Wiener Austria verlor nach einer turbulenten Partie das Heimspiel gegen die WSG Tirol mit 3:5. Bereits vor der Partie war aufgrund der Niederlage gegen den SK Sturm die Teilnahme am unteren Playoff fixiert, doch ein Punktegewinn hätte im Hinblick auf die weiteren Aufgaben gutgetan. Wir wollen uns ansehen was die Austria-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

QPRangers: „Demütigend, traurig was aus unserer Austria geworden ist. Eine biedere Durchschnittstruppe, am Nasenring von Wernitznig, Röcher und Co durchs Horr gezogen. Spieler wie Fitz und Sarkaria völlig daneben. Zumindest Fitz kann mehr, viel mehr. Von Sarkaria sagt man es, gesehen habe ich noch nichts dergleichen. Abwehr heute Slapstick, ein Handtor, ein abgerissener Schuss, Schösswendter rutscht beim fünften Gegentor aus. Ich sehe null Fortschritt zu letzter Saison. Derzeit schaut es genauso schlecht aus wie im Herbst, ohne Perspektiven mit einem schwächelnden Kader.“

Hurricane: „Ja das war richtig schwach. Negativ herausgestochen haben Monschein, Fitz und Sarkaria. Nach dem Vierer-Tausch war es a bisserl besser, aber fünf Trümmer zu Hause ist schon heftig.“

chris_ajh: „Ein Spiegelbild der Saison. Ein mutloses System mit furchtbar anzusehendem Spiel – solange bis der Hut lichterloh brennt, danach mutiger und besser (wenn es allerdings wieder zu spät ist). Stöger musste einen Vierfach-Tausch vornehmen, um das, was er vorher vercoacht hat, auszubessern. Das sind mehr Wechsel, wie in normalen Zeiten zulässig sind. Wir gehen nun mit 5,5 Punkten Vorsprung auf den Letzten ins untere Playoff. Wichtig wäre halt, in den ersten zwei bis drei Spielen gut zu punkten, dass wir an so etwas wie Abstiegskampf nicht mal denken müssen. Sobald der Klassenerhalt fixiert ist, muss ALLES der nächsten Saison untergeordnet werden.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

Groovee: „Ich sehe einen klaren Aufwärtstrend…bei den Gegentoren.“

tifoso vero: „Ich bewerte und teile das Spiel in zwei Abschnitte. Der erste war bis zum Austausch von vier Spielern. Das war eine wahre Katastrophe, was wir da sahen, inklusive der – bis dahin ja nicht so schlechten – Defensive. Im Mittelfeld gar nichts, da waren Spieler am Gange, die aus meiner Sicht mit so einer Leistung nichts in der Kampfmannschaft zu suchen haben. Sarkaria und Fitz an erster Stelle genannt. Und das 1:3 war ja ein Verteidigen, wie ich es nur noch von den Knaben kannte. Nur Djuricin und Martel nehme ich von der Kritik heraus. Dann kamen endlich „Siegertypen“ herein. Mit Grünwald (ja, er auch!), Wimmer, Zeka und Jukic war es plötzlich ein anderes Spiel. Da konnten wir endlich aufzeigen, dass wir doch eine Mannschaft sind, die auch gewinnen kann. Ich hoffe, das Trainerteam zieht aus diesem Auftreten die richtigen Schlüsse, dann ist es auch möglich, in dieser Saison doch noch etwas zu erreichen.“

hope and glory: „Absolut eine Frechheit diese Partie! Die Einwechselspieler haben dann wenigstens Charakter bewiesen. Ebner will, kann aber nicht. Fitz, Sarkaria könnten, wollen aber scheinbar nicht. Dann haben zwei, drei andere einen schlechten Tag und dann kommt sowas raus.“

maxglan: „Es wäre ja schon mal ein Anfang, wenn man die Spieler auf ihren stärksten Positionen auflaufen lässt. Man stellt im flachen 4-4-2 auf, dann darf ein Fitz gar nicht spielen, weil es die einzige Position, die er sinnvoll bekleiden kann, in dem System nicht gibt. Ebner turnt wiedermal zu weit vorne herum. Wimmer ist kein Verteidiger, wird aber trotzdem immer wieder dort aufgestellt. Teigl ist auch im Mittelfeld besser aufgehoben. Grünwald wird ewig lang als Sechser eingesetzt, kommt einmal weiter vorne zum Einsatz und macht prompt ein Tor.“

Viola-Sandbox: „25 Punkte. Genau so viele wie unter Izer. „Mit der Mannschaft muss mehr drinnen sein“.“

Rene/B: „Resümee folgt nächste Woche aber eine Frage an die Experten: welcher Sponsor falls, würde uns Geld geben bzw. investieren? Welche Spieler die uns helfen würden, würden bei uns unterzeichnen? Es stellt sich nicht die Frage welche wir verlängern wollen, sondern wer bei uns spielen will. Entweder 17-Jährige die erstmal im Profi Kader sind oder 35-Jährige, die ihre Karriere beenden. Welche Argumente haben wir als Austria? Kein normaler Spieler würde derzeit bei uns unterschrieben. Deshalb wird Stöger fix weg sein im Sommer.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 3:5-Niederlage gegen den Wolfsberger AC.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!