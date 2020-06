Austria-Fans: „Bei einer Niederlage wird der Druck sehr groß“

Nachdem Red Bull Salzburg bereits am Freitag den Cup-Sieg gegen Austria Lustenau einfuhr, geht es nun auch in der österreichischen Bundesliga weiter. Heute finden...

Nachdem Red Bull Salzburg bereits am Freitag den Cup-Sieg gegen Austria Lustenau einfuhr, geht es nun auch in der österreichischen Bundesliga weiter. Heute finden die Spiele des unteren Playoffs statt, in dem auch die Wiener Austria steckt. Die Veilchen treffen zuhause auf die Admira und wollen zum Auftakt voll punkten. Wir sehen uns an was sich die Fans der Wiener Austria von dieser Partie erwarten.

DeusAustria: „Mein Interesse hält sich in Grenzen, ich habe die Saison schon abgehakt. Wäre es nicht der wirtschaftliche Super-Gau wäre mir ein Abbruch lieber gewesen und Wertung des aktuellen Standes. Wir schaffen es sportlich so oder so nicht in das internationale Geschäft, diese Truppe war vor Corona schwach und ich wüsste nicht warum es jetzt besser werden soll.“

AngeldiMaria: „Restart in die Erfolgsspur. 6:1. 3x Fitz, 3x Monschein.“

Derrächermitdembecher: „Herrschaften wir sind vier Punkte vom Abstieg entfernt. Alle anderen Vereine im unteren Playoff haben jahrelange Abstiegserfahrung. Ich bezweifle, dass wir diesen kampfbetonten Kick der anderen so einfach annehmen werden. Geht die Partie in die Hosen bist gleich einmal massiv unter Druck.

Thebodi: „Bei einer Niederlage sind wir mitten im Abstiegskampf.

hope and glory: „Wir sind da sowieso mittendrin im Abstiegskampf. Ist leider so. Wenn ich nicht irre, haben wir nur gegen zwei Teams aus dem unteren Playoff gewinnen können. Wird also alles andere als leicht das untere Playoff.

brillantinbrutal: „Mit etwas Glück haben wir infolge besserer Infrastruktur besser trainieren können als andere Vereine in unteren Playoff. Außerdem haben wir durch die Young Violets den viel, viel größeren Kader für die bevorstehenden Belastungen. Wie weit dieser herangezogen werden kann, weiß ich aber nicht.“

hope and glory: „Ich rechne nicht damit, dass es leicht wird. Das untere Playoff wird alles andere als leicht. Hoffentlich starten wir mit drei Punkten. Wäre meiner Meinung nach enorm wichtig. Dann ist Platz 7 in Reichweite.“

kingpacco: „Ich tippe mal auf ein Unentschieden. 1:1. Admira wird den Bus parken, und wir werden uns nachdem man ja kaum Vorbereitungszeit hatte, kaum Torchancen kreieren. Wenn uns ein schnelles Tor gelingt, würde es uns sehr weiter helfen. Denn vorne haben wir Spieler, die mit dem nötigen Raum was anzufangen wissen.“

forzaviola84: „So leid es mir um die Admira auch tut, weil´s wirklich leiwand sind, aber ich sehe für sie nicht den Funken einer Chance.“

viola lion: „Rechne auch mit einer sehr defensiv eingestellten Admira. Umso wichtiger ist es den Ball gut laufen zu lassen. Bin schon gespannt wie sehr sich die lange Pause auf die Kondition hinten raus auswirken wird.

viola lion: „Alex Grünwald draußen zu lassen, sehe ich gegen die „Kleinen“ als nicht zielführend. Er gibt dem Spiel das Tempo vor und kann es auch dementsprechend kontrolliert aufbauen. Seine Schwächen in der Pressingresistenz und Zweikampfführung werden in den kommenden Wochen nicht so schlagend werden. Dagegen sind seine Stärken in Hinblick auf eröffnende Pässe und Strukturierung des Spiels gegen tiefstehende Gegner notwendig.“

behave yourself: „Ich tu mir einfach schwer mit einem Madl, der mit ernstem Gesicht meint, sie hätten die Last zu siegen. Wir brauchen Gewinnertypen in dieser Mannschaft – so redet kein Leader.“

