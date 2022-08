Austria-Fans: „Bemüht, aber das Werkl läuft noch nicht rund“

Die Wiener Austria und der LASK trennten sich gestern in der 2. Runde der österreichischen Bundesliga mit einem 1:1-Unentschieden. Wir wollen uns ansehen was...

Die Wiener Austria und der LASK trennten sich gestern in der 2. Runde der österreichischen Bundesliga mit einem 1:1-Unentschieden. Wir wollen uns ansehen was die Fans der Veilchen zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Quadrat im Kreis: „Leistungen waren in beiden Spielen ok. Die Auslosung hat uns auch nicht in die Karten gespielt, zwei doch schwere Gegner zum Auftakt (im Gegensatz zu einer anderen Mannschaft aus Wien. Diese hat sich jedoch selbst dort nicht mit Ruhm bekleckert). Vieles funktioniert noch nicht richtig, doch da bin ich zuversichtlich, das wird schon.“

Braveheart-FAK: „-2 Punkte nach diesem Programm ist halt durchaus im Bereich des Erwartbaren – hätte mir 0 erhofft, aber der LASK ist gut drauf und der Spielverlauf war nicht gut. Das passt schon. Jetzt sollte man halt voll punkten.“

John_Marston: „Letzte Saison waren wir nach 6 Runden noch Letzter, ganz ohne Punkteabzug. Also Ruhe bewahren. Ein zentraler defensiver Mittelfeldspieler wäre noch wichtig.“

LukasM: „Einsatz und Wille haben gepasst, wir müssen einfach mehr schießen und brauchen noch etwas mehr Glück, so katastrophal wie jeder schreibt war es mMn nicht! Die nächsten Spiele werden gewonnen! Forza Viola. Nicht gleich wieder negativ denken, denkt dran wo wir vor einem Jahr noch waren! Veilchen blühen ewig!“

cyprusfan: „Ein 0:0 wäre gerechter gewesen. Grauenhaft von allen Beteiligten. Positiv, es kann nur besser werden.“

DaMarkWied: „X geht leider in Ordnung. War zwar kein besonders gutes Spiel von uns, aber letzte Saison um diese Zeit waren wir um einiges schwächer und trotzdem waren wir am Ende im oberen Playoff. Nicht die Nerven wegschmeißen und weiterarbeiten. Bald kommt hoffentlich zumindest ein echter Linksverteidiger zurück. Martins ist zwar engagiert, gefällt mir aber insgesamt nicht so richtig auf Links.“

behave yourself: „Wir waren defensiv gut, offensiv gewohnt schwach, die Flanken und Standards eigentlich erbärmlich. Einstellung passt aber – das wird eine zache Saison.“

QPRangers: „Ich fand es weder „grauenhaft“ noch „schwach“ … ich habe eine bemühte Austria Mannschaft gesehen, die nach anfänglichen Schwierigkeiten flott nach vorne gespielt hat, teilweise tolle Kombinationen gezeigt hat (Braunöder-Ranftl-Gruber in Hz1 zb) , einen Fischer der 90 Minuten antreibt, einen Huskovic der in jedem Zweikampf voll reingeht, sich auch die Bälle wieder holt, die er verliert, einen verbesserten Gruber, einen soliden Braunöder usw…das 0:1 war die erste Toraktion des LASK in Halbzeit 2, da haben wir total dominiert“

AFCA: „Was wir an Eckbällen und Freistößen hatten und wie so oft nichts daraus machen konnten. Dabei kamen sogar oft sehr kopfballstarke Spieler an den Ball, die alle kläglich vergaben. Wir müssen in diesem Bereich einiges aufholen.“

Südveilchen: „Eigentlich lange Zeit ein sommerlicher 0:0-Kick. LASK jetzt nicht berauschend aber mit einem schönen Abschluss vom kroatischen Stürmertalent. Husko dahingehend sehr bemüht aber ungefährlich. Ich glaub wir hatten so 15 Torschussversuche aber nur die wenigsten gingen auf das Tor. Holland kann leider Martel nicht einmal nur annähernd ersetzen. Im Gegenteil ich finde zum Teil er macht unser Spiel langsamer. Die Außenverteidiger konnten auch nicht überzeugen. In Summe alles bemüht aber noch nicht wirklich überzeugend. Ach ja, die Eck- und Freistöße haben auch noch Potential nach oben momentan.“

violet heat: „Dieses X müssen wir gegen starke Linzer nehmen. Es läuft noch nicht alles rund, aber die Mannschaft hat toll gekämpft und zumindest den Ausgleich geschafft, was der Moral sicher gut tun wird. Galvao und Mühl hinten stark, auf den Außenbahnen gab‘s Unsicherheiten. Holland im Zweikampf schwach, Mozi steigerte sich mit Verlauf der Partie enorm. Vorne fehlt noch Spritzigkeit und ein Knipser in Form. Wird aber alles besser in paar Wochen, können wir mit dieser Mannschaft noch viel Freude haben.“

the dude: „Martel können wir leider nachweinen. Seine Präsenz und Kampfkraft fehlen ungemein. Einen defensiven Mittelfeldspieler brauchen wir noch unbedingt. Mit Holland kommt man so nicht durch den Herbst.“

Beamero: „Nach den ersten Spielen ist das aus meiner Sicht leider doch ein merklicher Leistungsabfall im Vergleich zum Ende der letzten Saison. Das Werkl läuft noch nicht sonderlich rund, speziell die wenig effektive Offensivabteilung finde ich beunruhigend. Habe gehofft, dass wir besser in die Saison starten und der Kaderumbruch nicht so starke Spuren hinterlässt. Im Vergleich zu heute werden wir in den nächsten Runden jedenfalls deutlich stärkere Leistungen abrufen müssen, sonst wird das obere Playoff sehr schnell grindig weit weg sein.“

