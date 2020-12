Austria-Fans: „Bis zur roten Karte war’s in Ordnung“

Der SK Sturm Graz gewann das Auswärtsspiel bei der Wiener Austria am Samstagabend mit 4:0. Wir haben die Meinungen der Austria-Fans aus dem Austrian...

Der SK Sturm Graz gewann das Auswärtsspiel bei der Wiener Austria am Samstagabend mit 4:0. Wir haben die Meinungen der Austria-Fans aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

Blackcactus: „Wir haben Sturm phasenweise sehr unter Druck gesetzt und wenig zugelassen, der Ausgleich lag in der Luft. Wie immer im Fußball kann’s dann schnell gehen und wir sind untergegangen. Ich find’s nicht geil, aber auszucken brauchen wir nicht, wir wissen schon seit längerem, dass wir nicht so gut sind. Mit dem Abstieg werden wir nichts zu tun haben, außer es passiert aus finanziellen Gründen.“

vamp_ire: „Unfassbar, Stöger scheitert historisch an seiner eigenen Aussage in Richtung Ilzer: „Mit dieser Mannschaft muss besserer Fußball möglich sein……““

forzaviola84: „Ich bleibe dabei. Bis zur deppaten Roten unser bisher bestes Spiel. Leider bis dahin einige Top Chancen vergeben. Danach leider komplett von der Rolle u das Spiel aufgegeben. 4-0 viel zu hoch.“

tifoso vero: „Zu hoch diese Niederlage und auch unnötig. Bis zur Roten Karte war es wirklich o.k. und wenn der dumme Ausschluss nicht gewesen wäre, wer weiß wie das Spiel ausgegangen wäre. Also denke ich nicht daran, zu schimpfen und uns abzuwerten. Auch wenn man dann doch auch zu leicht die Tore bekommen hat.“

FAKforever1911: „Nicht bundesligataugliche Offensive eben nicht in der Lage den Grazern den einen oder anderen einzuschenken. Stattdessen geht’s Fitz durch und man eliminiert sich wieder selbst. Dass man da dann auch noch protestieren will, zeigt auch, dass man nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte ist. Pentz hat ein gröberes Debakel verhindert. Aber eigentlich eh schon wurscht.“

Gizmo: „Bis zur Roten wollte ich folgendes schreiben: Wir sind im Umbruch, ja, oft schlecht, aber aus dem Kern kann man etwas aufbauen, das sind wertvolle Erfahrungen die Hahn, Fitz, Jukic, Pichler, Wimmer,… machen. Natürlich darf man aber so nicht auseinanderbrechen, das ist der bittere Part. Mannschaft weiter aufbauen, nicht in Panik verfallen, auf Cup und unteres Playoff konzentrieren.“

Rata: „Für mich ist die Chance in Halbzeit 1 von Jukic Sinnbild für die Qualität unseres Kaders. Brav heraus gespielt von jungen Spielern, die alles dafür geben ein Tor zu erzielen. Dann allerdings mit dem Kopf durch die Wand wollen. Denn ein Spieler mit Klasse hätte dort noch einen Haken gemacht und den herangrätschenden Sturm-Spieler ins Leere grätschen lassen. Danach wäre er alleine vor dem Tor gestanden und hätte sich die Ecke aussuchen können. Klasse, die uns halt leider gerade fehlt. Kein Vorwurf an Jukic. Aber einfach nur brav spielen, so wie die anderen Jungen im Kader, ist halt einfach zu wenig.“

Braveheart-FAK: „Nicht absteigen, schauen welche jungen Spieler man weiterverpflichten will und dann auch kann und hoffen dass wir eine finanzielle Stabilisierung hinbekommen. Gleichzeitig die Unternehmenskultur ganz ganz grundsätzlich hinterfragen, das fängt halt auch beim Vorstandsvorsitzenden an. Hoffen dass wir es in ein paar Jahren wieder positiver aussieht.“

hope and glory: „Wir waren phasenweise nicht so schlecht. Was aber nicht bedeutet das wir gut waren. Sturm meiner Meinung nach der absolut verdiente Sieger. Sie haben nicht viel zugelassen, waren sehr kompakt. Unsere Fehlpässe regen mich massiv auf. Irre was wir für Möglichkeiten auslassen um in ein Überzahlspiel zu kommen und so auch noch dem Gegner Konterchancen ermöglichen. Ich will gar nicht mehr auf die Akteure schimpfen. Es ist halt einfach nicht mehr möglich.“

pramm1ff: „Trotzdem, so bitter das heute geendet hat. Ich sehe es schon wie Stöger und habe gute 69 Minuten gesehen bis zur Roten. Wir haben wenig zugelassen, hatten die unterm Strich besseren Chancen, lagen wegen einer gut ausgeführten Ecke zwar hinten, aber hatten Möglichkeiten auf den Ausgleich. Dann die blöde Aktion von Fitz und sofort das 0:2 – das verkraftet die junge und nicht gerade mit Selbstbewusstsein ausgestattete Mannschaft dann nicht. Für mich ist das heute kein Grund wieder auf Ebner, Grünwald und Madl zurückzugreifen. Auch Monschein brauche ich nicht in der Startelf. Die 7 Spieler der heutigen Ersatzbank verdienen wohl deutlich mehr als die Startelf. Ein Armutszeugnis. Hahn heute leider mit zwei Patzern (Ecke zum 0:1 und danach noch vor der Roten), aber der hat halt echt noch nicht viel Erfahrung auf dem Niveau und macht auch vieles richtig. Wir werden wieder gewinnen, es ist nicht alles schlecht. Und wenn diese Mannschaft, leicht verstärkt (billiger als die die heute auf der Bank saßen) bzw. adaptiert (Routiniers die ihre Rolle wahrnehmen) in die kommende Saison geht, wird man positiv überrascht sein.“

AngeldiMaria: „Dumme rote Karte. Aber bitte diesen Weg weitergehen. Kein Grünwald, Madl, Ebner. War so paradox es klingt viel besser anzusehen als mit den genannten Spielern. Ja will keiner hören, aber brauchen noch Zeit. Die wir wiederum nicht haben. Da gleich wieder Druck von jeder Seite kommt. Ich hoffe Peter ist da geduldiger und hält weiter an Jukic & Co. Fest.“

Stonebridge: „Ich finde nachbetrachtet das wir endlich Fußball bis zur roten Karte gespielt haben . Da hatte man noch das Gefühl das man die Partie drehen kann. Es fehlt meiner Meinung nicht viel mit den Jungen aber das Problem ist das die sogenannten Stars/Legionäre nicht besser sind und dadurch fehlt die Führung im Spiel.“

vamp_ire: „Warum Turgeman komplett ignoriert wird weiß ich wirklich nicht, ich halte ihn nämlich für einen guten Stürmer wenn der das nötige Vertrauen bekommt…“

Rickson: „Jetzt gibt es schon Lob von einigen für 20 gute Minuten gegen biedere Grazer. Die Herrschaften spielen ja „eh so brav“ und „gar nicht so schlecht“. Man könnte glauben, wir hätten auswärts ein Remis gegen Liverpool erkämpft. Gut, dass nach dieser indiskutablen Leistung mit Suttner wenigstens einer dabei ist, der nicht realitätsfern klingt und auf den Tisch haut.“

