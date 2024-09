Austria-Fans: „Brauchen zwei rote Karten um konkurrenzfähig zu sein“

Die Wiener Austria lag beim gestrigen Nachtragsspiel der Bundesliga gegen den SK Sturm Graz bereits mit 0:2 in Rückstand und es sah alles nach...

Die Wiener Austria lag beim gestrigen Nachtragsspiel der Bundesliga gegen den SK Sturm Graz bereits mit 0:2 in Rückstand und es sah alles nach einer Niederlage aus. Dann schwächten sich die Gäste aus der Steiermark allerdings mit zwei Ausschlüssen selbst und gaben den Sieg noch aus der Hand. Wir wollen uns ansehen was die Austria-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

maxglan: „Das Unentschieden täuscht in der mannschaftsinternen Analyse hoffentlich nicht darüber hinweg, dass wir bei 11 gegen 11 mit einfachen Mitteln nach Strich und Faden ausgespielt wurden. Wir waren mit Ball planlos und gegen den Ball überfordert. Wir sind halt eine durchschnittliche Mannschaft mit unterdurchschnittlichem Trainer.“

Blackcactus: „Ja, schade. Eigentlich eine glatte, chancenlose Niederlage. Dann noch ein X geholt. Dennoch bleibt man frustriert zurück. Das ist Austria Wien.“

veilchen27: „Ergebnis ein Fortschritt zum Derby, spielerisch ein Rückschritt zum Derby. Ich habe mich über zwei so dumme Gegentore geärgert, aber Sturm war dann noch dümmer. Unglaublich unnötige Ausschlüsse aus ihrer Sicht. Danach eigentlich Tore zum richtigen Zeitpunkt, aber irgendwie trotzdem nie so ganz ideal ausgespielt. Manchmal zu hektisch (Fitz), manchmal zu schlampig (Barry), manchmal unnötige Ballverluste durch schlechte Weitschüsse, manchmal zu wenig die Breite ausgenutzt. Gesamtheitlich gesehen kann man mit dem Ergebnis wohl leben bzw. muss man es, wenn man so leicht Tore kassiert. Emotional ist es trotzdem eine Enttäuschung, die zur Pause noch nicht vorstellbar war.“

seewinkler: „Wir haben uns gegen 9 besser angestellt als andere Mannschaften in unserem Stadion.“

DaMarkWied: „Immerhin noch einen Punkt geholt. Aber wie das ohne die Ausschlüsse ausgegangen wäre, braucht man hoffentlich niemandem erklären. Komplett planlos und schlampig.“

Argus: „Wenn man zwei rote Karten braucht, um annähernd konkurrenzfähig zu werden, sagt das schon alles aus.“

Triggerpoint: „Ich weiß, viele werden dem Sieg, der durchaus möglich war, nachtrauern, aber trotzdem musst du gegen so eine Mannschaft in 30 Minuten erst mal zwei Tore machen. Ich bin nicht unzufrieden.“

KidSune: „Blöder kannst ja einen Sieg nicht verschenken als Sturm heute. Die waren uns ein bis zwei Klassen überlegen. Und so ungefährlich wie wir mit unseren Abschlüssen sind, können wir froh sein, zwei Tore dank Überzahl gemacht zu haben. Sehr auffällig war, wie sehr alles über Fitz läuft, da traut sich sonst niemand was zu.“

Nuggetface: „Mit Blickrichtung Salzburg-Spiel wären drei Punkte heute trotzdem extrem wichtig gewesen.“

and111: „Ohne die roten Karten hätten wir das glatt verloren, und auch gegen neun Mann muss man das eigentlich gewinnen! Leistung war schwach.“

Gatrik: „Man kann sich bei den Grazern für ihre Dummheiten bedanken, sonst gehen wir daheim sang- und klanglos unter.“

Neverwalkalone: „So ehrlich muss man sein, ohne die zwei Ausschlüsse hätten wir niemals auch nur ein Tor geschossen. Beide Tore aus Standards sagt schon alles. Aus dem Spiel kaum eine Chance, völlig planlos – gegen acht Feldspieler!“

violet heat: „Galvao, Vinlöf und Drago waren gut. Das Tor freut mich für Galvao sehr. In Salzburg sehen wir besser aus. Könnte eine Überraschung geben. Hoffe, dass Potzmann in Form bald wieder da ist und Fitz, Malone und Raguz in Schwung kommen.“

vamp_ire: „Richtig miese Partie. Am meisten hat mich aufgeregt, dass 90 Prozent der Spieler offensichtlich mit dem 2:2 zufrieden waren. Null Gier nach mehr.“

paulaustria: „Na ja, man muss den Punkt dankbar mitnehmen, den uns Sturm eigentlich in Austria-Manier geschenkt hat. Dem Sieg braucht man gar nicht nachtrauern, eigentlich war gar nichts drinnen. Im Normalfall verlieren wir das noch 0:3 oder 0:4 oder so. Es haben sich Mannschaften in Überzahl auch schon schlechter geschlagen, und mehr kann man anscheinend leider von der Mannschaft im Moment nicht erwarten, da es an der Abstimmung in der Defensive, Kaltschnäuzigkeit in der Offensive, Genauigkeit im letzten Pass und Kontrolle im Mittelfeld fehlt. Schade, aber wahr.“

violet heat: „Heute war unsere Mannschaft lange so gut wie gar nicht am Platz. Ich vermute doch, dass die gerade herrschende Unruhe im Verein und rund ums Derby Spuren hinterlassen hat. Dass dann doch noch ein Punkt gelingt, wurscht wie, ist positiv. Allerdings ist es auch gegen neun motivierte Gegner nicht leicht, zu Toren zu kommen. Alle Abschlüsse verfehlten mehr oder weniger deutlich das Ziel. Unsere fehlende Dynamik war wieder augenscheinlich. Die Herausnahme von Fischer war wie schon im Derby ein Fehler, wie ich meine. Und nicht mal in so einer Situation kann uns Muki helfen? 12.200 Zuschauer bei der Beginnzeit sind sensationell.“

