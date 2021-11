Austria-Fans: „Brav gespielt, aber wir sollten bald voll punkten“

Die Wiener Austria kam gestern im Auswärtsspiel gegen Austria Klagenfurt nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft, die...

Die Wiener Austria kam gestern im Auswärtsspiel gegen Austria Klagenfurt nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft, die durchaus die eine oder andere hochkarätige Chance vorfand? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Hurricane: „Ein 0:0 muss man halt akzeptieren. In Führung hätten wir halt gehen müssen mit diesen Riesenchancen. Richtung stimmt aber trotzdem.“

DeusAustria: „Angesichts der nächsten drei Runden mit Sturm, Derby und LASK ist das X viel zu wenig.“

Herr Rossi: „Leider bringen uns dieses verdammte Unentschieden kaum weiter. Normal musst du so eine Partie locker nach Hause spielen. Nicht auszudenken, wo wir stehen könnten, wenn wir einen Knipser à la Hosiner, Damari etc. in deren Glanzzeiten zur Verfügung hätten.“

fis: „Schade. Viel Mentalität, leider (etwas) zu wenig Qualität- vorne wie hinten.“

veilchen27: „Erste Halbzeit sehr ausgeglichen, zweite waren wir mMn doch stärker und hatten drei Tausendprozentige. Andererseits hatte Klagenfurt auch seine Chancen und ein starkes Finish, also muss man das X so eh nehmen. Leistung jedenfalls sehr in Ordnung und einige junge Spieler wie Huskovic, Braunöder oder auch Keles und El Sheiwi waren wieder sehr stark. Huskovic derzeit jedenfalls klar über Ohio zu stellen. Und willkommen in der Kampfmannschaft, Romeo Vucic!

Owls: „Heute hat wirklich die Erfahrung gefehlt, vor allem im Sturm. Wahnsinn wie man das nicht gewinnen kann.“

hope and glory: „Stark angefangen, dann etwas nachgelassen. Nach der Pause das bessere Team, hätten wir die Partie entscheiden müssen! So haben wir die Kärntner am Leben gelassen und hatten dann auch noch Glück. Es wäre jetzt an der Zeit, trotz guter Leistungen, endlich Siege einzufahren. Ansonsten bin ich nicht unzufrieden! Die Entwicklung stimmt!“

QPRangers: „Drei Punkte wären dringend nötig gewesen. Schade, sie waren auch möglich. Wieder ein Auftritt der ok war, mehr aber nicht. Die vielen X lassen uns unterm Strich festpicken. Das ist lästig. Wesentliche Weiterentwicklung ist es halt auch nicht, zumindest von den Punkten her nicht…letzte Saison 18 nach 15 Runden, vor zwei Jahren 16 und heuer sind´s 17….zach zach, aber die Mannschaftsentwicklung mit den vielen Jungen ist schwer ok, das ist schon positiv und gut, das Gesamtbild ist besser. Im Detail ist Luft nach oben, weil grundsätzlich, in vielen Spielen einfach auch mehr drinnen war bisher. Vielleicht wirds ja ein fulminantes Finish im Jahr 2021.“

fearer: „Vom Bauchgefühl her zwei verlorene Punkte. Wenn Klagenfurt den Freistoß in der 94. reinhaut fahren wir aber mit null Punkten nachhause. Von dem her ein gerechtes Unentschieden. Zwei bis drei gute Chancen hatten die Klagenfurter auch. Weh tuts tatsächlich, dass wir diese Schnittpartien nicht gewinnen.“

Gizmo: „Bitter, langsam müssen wir zu punkten beginnen. Die Chancen von Muki und Jukic muss man machen. Ohio leider eine komplette Vorgabe in Hälfte 1, im Sturm sind wir ohne Djuricin massiv unterbesetzt.“

violet heat: „Wieder ein braves Spiel unserer jungen Veilchen. Wie schon öfter in dieser Saison hat uns am Ende Ruhe, Routine, Präzision, Klasse und ein wenig Glück zum Sieg gefehlt. Entwicklungsmäßig stehen wir klar besser da als in den letzten Jahren. In Anbetracht der widrigen Umstände ist das mehr als beachtlich.“

