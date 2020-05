Austria-Fans: „Das ist kein faires Urteil“

AustriaGestern sprach der Senat 1 das Urteil über den LASK, der bewusst gegen die aufgrund des Coronavirus eingeführten Trainingsbestimmungen verstieß. Nachdem wir uns die...

AustriaGestern sprach der Senat 1 das Urteil über den LASK, der bewusst gegen die aufgrund des Coronavirus eingeführten Trainingsbestimmungen verstieß. Nachdem wir uns die Kommentare der LASK-Fans ansahen, wollen wir nun schauen, was die Anhänger der Konkurrenz zu dem Urteil sagen. Wir starten mit den Fans des SK Rapid Wien. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Schlauer Poet: „Wenn das Video früher aufgetaucht wäre in dem klar zu sehen ist, dass sich ein Bundesligist nicht an die von ihm mitentworfenen Regeln hält, könnten wir uns die Fortsetzung der Liga aufzeichnen , das mag uns Austrianern dieses Jahr womöglich egal sein , aber es wäre dann auch unsere letzte Saison gewesen und auch die der Admira und Rapid und so weiter… Der LASK hat mit seinem Verhalten die Existenz der Bundesliga und neun anderer Klubs gefährdet und darf dafür als Zweiter weitermachen?“

Gizmo: „BW Linz bekommt 3 Punkte für eine Fristversäumnis und der LASK 6 dafür, dass er die Existenz anderer Klubs aufs Spiel setzt..Klingt fair.“

grisu27: „Ich dachte das Wesen einer Strafe sollte sein, dass sie als solche empfunden wird bzw. dem Bestraften durchaus wehtun sollte. Aber nachdem der LASK ziemlich sicher wieder in den Europacup kommen wird, hat dieses Urteil nicht mehr wert als eine strengere Ermahnung.“

Hurricane: „Ganz ehrlich hätte ich sie noch härter bestraft. Fand die Aktion eigentlich extrem unfair und ging direkt vom Verein aus und nicht so eine klassische Geschichte wo sich einige Fans daneben benehmen und einen Spielabbruch provozieren. Die haben mutwillig die Existenz von zig Vereinen in Österreich aufs Spiel gesetzt.“

Menor: „Bitte seien wir doch froh, dass es nicht ganz so dramatisch ausgefallen ist und es den Grünen somit einen Konkurrenten aus dem Titelrennen schießt, auch wenn RB Salzburg sowieso egal ob mit oder ohne Punkteabzug der große Titelfavorit war und ist. Ich brauch auf keinen Fall einen grünen Meister. Diese komplett jenseitige Punkteteilung hilft den Grünen schon genug und bringt sie (zumindest kurzfristig) zurück ins Titelrennen – da brauch ich es schon gar nicht, dass ein direkter Konkurrent auch noch wegfällt. Wenn wir anstatt Grün zurück im Titelrennen wären wäre die Strafe natürlich viel zu mild ausgefallen und ein Skandal. Aber so passt das schon.“

DaMarkWied: „Ich verstehe echt nicht wie man da von einem fairen Urteil sprechen kann. Und dass der LASK sich scheinbar selbst jetzt noch ungerecht behandelt fühlt, ist doch wohl die Höhe..“

FAKler: „Die Spieler sind hier Opfer und Täter gleichzeitig würde ich sagen, der Verein und die in der Hierarchie übergeordneten Funktionäre sind jedenfalls die ersten Adressaten und bis jetzt sehr billig davongekommen.“

kingpacco: „Aber wehe es gibt einer die Lizenz einen Tag später ab, da wirst du im Vergleich mit dem Vergehen zum LASK härter bestraft ,was ja ein Witz ist.“

