Austria-Fans: „Das Märchen geht weiter“

Die Wiener Austria gewann das Wiener Derby gegen den SK Rapid zuhause mit 2:1 und prolongiert damit den Lauf an ungeschlagenen Spielen. Die Veilchen liegen nun punktegleich mit dem SK Sturm Graz an der Tabellenspitze und weisen schon neun Punkte Vorsprung auf den Stadtrivalen auf. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

HwG: „Domi Fitz, Fußballgott! Rapid war sicher nicht schwächer auf 90 Minuten gesehen, aber wir – schon wieder!! – cleverer und mit dem nötigen Glück. Sehr geiler Derbysieg!“

DaMarkWied: „Sauber! Insgesamt kein gutes Spiel von uns, aber es hat am Ende zum Glück trotzdem gereicht.“

seldom: „Dominik Fitz ist momentan der beste Spieler der Liga!“

violet heat: „Großes Dankeschön an unsere tolle Mannschaft, die heute wieder als Einheit super funktioniert hat. Ausnahmespieler Dominik Fitz hat den Unterschied gemacht. Alle anderen haben einen tollen Job gemacht. Guenouche und Barry waren auch wieder kampf- und spielstark. Taktisch hervorragend eingestellt, konnte der Gegner seine Vorzüge nur andeuten. Das Märchen geht weiter.“

KindausFavoriten: „Es war erfolgreicher Helm-Terrorball, weil wir halt einen ‚Unterschiedsspieler‘ haben. Man hat aber auch gesehen, warum wir mit Malone und Prelec kein Geld verdienen werden, wenn wir die Ablöse stemmen können. Die Innenverteidiger von Rapid sind gut, solide, mehr aber auch nicht, aber gegen die beiden haben unsere Spitzen praktisch keinen Stich gemacht.“

Decay26: „Mühsame Partie heute, 1. Halbzeit hatten wir das Spiel klar im Griff. Klasse, wie wir zurückkommen! 2. Halbzeit war dann nicht mehr so geordnet und man hat am Schluss gesehen, dass Rapid noch mehr Druck gemacht hat. Verdienter Sieg, da wir über das ganze Spiel gesehen die tonangebendere Mannschaft waren. Am Schluss war noch ein kurzes Gezittere. Fitz wieder mal mit einer grandiosen Leistung, was der Typ seit Wochen abliefert, ist nicht mehr normal. Ein Platz im NT hätte er sich allemal verdient!“

veilchen27: „‚Kein richtiges Derby‘ fand ich als Transparent in einem Spiel, auf das wir eigentlich richtig heiß waren, eher unpassend, denn genau so ist die Kurve dann auch lange aufgetreten. Gleich mal mit 10 Minuten Dauergesang starten, die Seiten kaum mitnehmen. Diese Stimmung hat sich dann auch irgendwie lange Zeit auf das Spiel übertragen (oder umgekehrt). Wirklich kein Reißer, ziemlich ausgeglichen. Wieder einmal war die zweite Halbzeit besser als die erste. In der ersten kam der Ausgleich in einer Phase, in der Rapid immer stärker wurde. Insofern waren unsere zwei Treffer natürlich zu einem genialen Zeitpunkt. Danach haben wir kaum mehr was zugelassen, selbst aber auch wenig bewirkt, weil uns Rapid eigentlich ganz gut bespielt hat und wir mit Galvao am Flügel deutlich weniger Power hatten. Geärgert habe ich mich am Ende, als wir viel zu viel hinterherlaufen mussten und zu passiv wurden, auch durch Rapids Systemumstellung. Gruber war im Defensivverhalten auch mit Luft nach oben…“

hope and glory: „Im Endeffekt waren wir das bessere Kollektiv. So habe ich es mir auch erwartet. Die Vorstädter halbwegs gut, aber wie es Grgic gesagt hat, vorne und hinten mit zu wenig Qualität. Geil war es. Danke, Jungs!“

Austrianer1969: „Drei Punkte, Derbysieger und weiterhin ungeschlagen! Aus meiner Sicht eine der schwächsten Leistungen der letzten Spiele, Rapid überraschend gut begonnen, und wenn Beljo nicht das 2:0 verhindert hätte, wäre es vermutlich extrem schwer geworden, so ehrlich muss man sein. Überraschend oder auch enttäuschend, dass die Ost heute die Chance verpasst hat, aus dem heutigen Tag ein Fußballfest zu machen. Fast die meiste Zeit mit Protestplakaten zu vergeuden bzw. die Banner am Kopf stehend zu präsentieren, war keine gute Entscheidung – die Spieler hätten sich mehr verdient gehabt. Dafür heute erstmals halbwegs vernünftige Stimmung auf der Nord. Jetzt nächste Woche die Bullen schlagen und als Fans wieder richtig supporten, dann ist vieles möglich. Abschließend noch ein Extralob an Dragovic – unfassbar, was der auf dem Platz lässt! Einsatz, Mentalität, aber auch gute Pässe – er ist der Hauptgrund für unsere stabile Defensive.“

Pezi: „Kein schönes Spiel, ungewöhnliche Stimmung, Fitz top. Bis auf die letzten fünf Minuten war ich durchgehend entspannt. Nach dem 1:0, welches total unerwartet – auch für den Torschützen – war, war ich weiterhin gelassen und wusste, die Mannschaft dreht die Partie. So kam es. Der Elfer kam etwas verwundert zu unseren Gunsten. Andi Herzog – sehr angenehmer, unparteiischer und guter Co-Kommentator – hat das hervorragend erklärt. Gefiel mir extrem, weil er tatsächlich die gesamte Spielzeit fair und sachlich kommentiert und gut analysiert hat. Echt komisch, dass der nicht erfolgreich als Trainer wurde.“

kingpacco: „Nach dem heutigen Derby haben wir unser erstes Saisonziel erreicht – Erreichen des oberen Playoffs. Jetzt muss das Ziel sein, aus den letzten vier Spielen so viele Punkte wie möglich zu holen, um einen größeren Vorsprung auf den 3. Platzierten zu haben. Also nicht jetzt auf dem Erreichten ausruhen, sondern das nächste Ziel erreichen.“

