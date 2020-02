Austria-Fans: „Das obere Playoff wird sich nicht mehr ausgehen“

Die Wiener Austria gewann in der Wintervorbereitung alle Testspiele und Trainer Ilzer war mit den zuletzt gezeigten Leistungen seiner Schützlinge sehr zufrieden. Wir wollen...

Die Wiener Austria gewann in der Wintervorbereitung alle Testspiele und Trainer Ilzer war mit den zuletzt gezeigten Leistungen seiner Schützlinge sehr zufrieden. Wir wollen uns nun ansehen was sich die Fans für die kommenden Wochen erwarten. Glauben sie, dass sich ihre Mannschaft noch für das obere Playoff qualifiziert? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum.

DeusAustria: „Ich erwarte mir vier bis sechs Punkte aus den restlichen Partien des Grunddurchgangs. Gegen St. Pölten zuhause drei Punkte, Graz auswärts ein bis drei Punkte. In Altach tun wir uns ständig schwer und RB Salzburg daheim kann man auch nicht unbedingt von einem Punktezuwachs ausgehen. Somit kein oberes Playoff, aber daran hab ich eh nicht geglaubt weil der kleine Aufschwung einfach zu spät kam.“

Finlay Mickel: „Ich weiß ja nicht wie es euch geht. Aber eigentlich hätte die Vorbereitung kaum besser laufen können. Alle Spiele gewonnen. Die Defensive wirkt stabilisiert. Monschein bleibt treffsicher. Fast alle Spieler sind fit. Und dennoch habe ich ein schlechtes Gefühl. Liegt es daran, dass uns diese Mannschaft schon so oft bitter enttäuscht hat? Was muss passieren, damit wieder Optimismus aufkeimt? Ein überzeugender Sieg in Altach? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.“

Danubius: „Wir brauchen mal ein paar Siege hintereinander. Das letzte Mal dass wir drei Bundesligaspiele in Folge gewonnen haben war, glaub ich, August 2017.“

Papa_Breitfuss: „Die Testspiele halfen eventuell ein wenig um bei dem ein oder anderen Spieler die Verunsicherung aufgrund des Herbstdurchgangs zu mildern, wirklich aussagekräftig können sie für uns Fans nicht sein. Einerseits waren die Gegner willige Sparringpartner, andererseits wurden die Formationen wild durchgetauscht. Rückschlüsse auf den Saisonbeginn lassen sich da nicht wirklich ziehen. Das einzige was man hoffen kann ist, dass die gefühlte Weiterentwicklung fortgesetzt wird, und dass Ilzer den Spielern seine Spielidee besser vermitteln konnte als vor der Winterpause. Ich geh vorab mal positiv gestimmt in die Frühjahrssaison und warte mal die ersten Partien ab, um sagen zu können wohin die Richtung geht.“

hope and glory: „Ich erwarte mir eine deutliche Steigerung und bis auf RB Salzburg ausnahmslos Siege! Reicht es nicht für das obere Playoff (wovon ich ausgehe), sollten wir zumindest Platz 7 erreichen!“

fis: „Wir haben uns ja vor der Winterpause (zu spät) stabilisiert, seit Ilzer eingesehen hat, dass unsere Außenverteidiger und das Mittelfeld keinesfalls das spielen kann was er gerne hätte. Das zentrale Mittelfeld ist nach wie vor hochproblematisch was ich gesehen habe in den Testspielen. Demaku wird glaub ich bei den Young Violets bleiben, Ebner und Jeggo schenken sich nicht viel und Grünwald hat jetzt leider genauso gewirkt wie vor dem Winter- keine Standards mehr. Auf Fitz bin ich gespannt, er könnte das untere Playoff vielleicht gut nutzen. Pichler fand ich auch gegen die LASK Juniors gut. Für mich wäre das realistisch erreichbare Optimum klarer Platz 7 und die EC-Qualifikation.“

Timberwolf1976: „Nach den Testspielen zu urteilen besteht unser „hochwertiges, technisches Spiel“ weiterhin auf Ball vordreschen. Ob das die Austria-Philosophie widerspiegelt, mag ich anzweifeln. Spielerisch sieht man gar keine Fortschritte. Die Wörter Doppelpass, Finte, Dribbling finden sich leider nirgends…Es wird halt weiterhin ein Auf und Ab sein, mit Ausreißern nach oben und unten – Favorit sind wir so gegen keinen, eher pari. Einfach mittelmäßig.“

The1Riddler: „Ich bin zuversichtlich, dass wir ein besseres Frühjahr erleben werden, als wir es im Herbst ertragen mussten. Das obere Playoff wird sich nicht ausgehen, weil die Konkurrenz nicht genügend Punkte lassen wird. Für das Frühjahr selbst habe ich eigentlich ein gutes Gefühl, dass wir souverän Siebter werden. Die Ko-Spiele werden die Würze im Frühjahr für uns werden. Happy End mit EC-Quali nicht ausgeschlossen.“

hope and glory: „Die Ergebnisse in der Vorbereitung waren sehr ok. Hoffe wir gewinnen in Altach und kommen so in einen Lauf. Ob oberes Playoff oder Platz 7 und Playoff ist mir egal. Ich will eine Steigerung sehen. Dann kommt der Rest von alleine.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Kommentare zur Erwartungshaltung der Austria-Fans für die Rückrunde.

Mit dem Meistertitel werden die Veilchen in dieser Saison vermutlich nichts mehr zu tun haben, wir wollen uns aber ansehen wie die Buchmacher die Chancenverteilung aktuell einschätzen: