Austria-Fans: „Das schlechteste Wiener Derby seit langem“

Die Wiener Austria steht nach dem 1:1-Unentschieden im Derby gegen den SK Rapid noch immer am Tabellenende und wartet auf den ersten Saisonsieg in der Liga. Was sagen die Austria-Fans zum Spiel ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

DrSaurer: „Es gab mal Zeiten, die Älteren unter uns werden sich noch erinnern können, da war das Derby ein ansehnlich gutes Fußballspiel. Gestern war das Not gegen Elend.“

Mathias13: „Ein Derby auf recht bescheidenem Niveau, wo keiner den Sieg verdient hatte. Daher geht das Remis in Ordnung. Wie kann man zwei Spiele hintereinander den Start in die 2. Halbzeit dermaßen verschlafen? Wieso sind bei Rapid sehr zaghafte Ansätze (aber immerhin diese) einer Schlussoffensive erkennbar und bei uns nicht? Wenn man bedenkt, dass Rapid am Donnerstag in der Ukraine gespielt hat, ist das einfach zu wenig.“

veilchen27: „Wie nervig, dass wir im vierten Heimspiel schon wieder 1:1 spielen und nicht gewinnen. Heute waren wir davon aber weiter weg als in vielen anderen Spielen. Eine unserer schwächeren Leistungen, wie auch insgesamt ein mühsames, zerfahrenes Spiel mit gerechtem Ausgang. Unser größtes Problem sah ich darin, wie zerfahren unser Spiel mit dem Ball nach vorne war. Wenig Ballsicherheit, wenig Linie im Spiel, einige Fehlpässe, besonders in Umschaltmomenten. Das war bei Rapid sehr ähnlich, aber mit dem Unterschied, dass sie speziell in der ersten Halbzeit sehr viel mehr Zweikämpfe gewonnen haben, insbesondere rund um die zweiten Bälle. Erste Halbzeit gerade einmal 30% gewonnene Zweikämpfe, zweite Halbzeit etwas besser. Dieser mangelnde Zugriff auf die zweiten Bälle im Mittelfeld lag meiner Meinung nach an der 4-4-2-Raute, die heute nicht ganz optimal schien. Umso überraschter war ich, dass die Ohio-Auswechslung nicht für eine Anpassung genutzt wurde, aber Huskovic war brav und fleißig. Alles in allem wird das schon. Es war heute kein richtiger Schritt vorwärts, aber wir nehmen den Punkt mit und ich sehe wenig Grund, wieso wir nach der Pause in Linz nicht gewinnen sollten.“

HwG: „X gegen die tollen Grünen. X gegen Sturm. Wir bleiben Letzter, sind aber meiner Meinung sicher nicht die schlechteste Mannschaft dieser Liga! Rapid hat auch schon zehn Punkte Rückstand auf die Dosen und ist „nur“ 4 Punkte vor uns. Gut war das nicht heute. Von den Grünen aber sicher auch nicht!“

ignazg: „Wir sind und bleiben Tabellenletzter. Und genau da gehören wir auch hin.“

Kingpacco: „Also seit dem Ivica-Vastic-Gedenkderby im Ernst-Happel Stadion war das für mich das schlechteste Derby! Verdient hat keiner den Sieg – total zerfahrenes Spiel, keine offensiven Aktionen nach vorne ,weil jeder Pass in die Offensive direkt zum Gegner kommt.“

DaMarkWied: „Da braucht man heute gar nicht großartig analysieren, das war einfach grottenschlecht. Eines der schlechtesten Derbies die ich jemals gesehen habe. Passgenauigkeit, Zweikämpfe, Umschaltspiel. Alles auf Amateurniveau. Und selbst das ist wohl noch untertrieben. X geht in Ordnung, aber darauf braucht man sich absolut nichts einbilden. Diese Woche wurde leider kein Schritt nach vorne gemacht. Schade.“

chris_ajh: „Skandalöse Leisrung gegen einen biederen Gegner. Meine Hoffnungen, dass Schmid da was Erfolgreiches aufbauen kann, gehen ehrlich gesagt gegen Null.“

JJU: „Leider den Schwung aus Graz nicht mitgenommen, wird weiterhin zäh bleiben. Vielleicht hilft ja die Länderspielpause um die Kurve zu kriegen.“

Dim: „Ein Derby das definitiv nicht groß in Erinnerung bleiben wird.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 1:1-Unentschieden im Wiener Derby.

