Austria-Fans: „Das wahrscheinlich wichtigste Derby seit langem!“

Das Wiener Derby steht vor der Tür. Am Sonntag um 17 Uhr empfängt die Austria in Wien-Favoriten den SK Rapid. Wir haben vor dem Spiel die Erwartungen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

frastei: „Wird nicht einfach, aber ich glaube und hoffe, dass wir auf Grund unserer derzeitigen mentalen Stärke den Vorstädtern überlegen sind. Knapp wird es aber trotzdem – 2:0-Sieg wird hoffentlich gelingen!“

AustriaWien1997: „Hatte schon mal ein schlechteres Gefühl vorm Derby. Sollte zumindest nicht verloren werden.“

violet heat: „Die ersten zwei Spiele mit Bravour hinter uns gebracht. Ich sehe den kommenden Gegner in den Möglichkeiten variabler und etwas breiter aufgestellt. Vielleicht auch mehr Spieler, die sich im Eins-gegen-Eins durchsetzen können. Für unsere Austria spricht die mannschaftliche Geschlossenheit, der Spirit, die schöneren Farben und auch sonst alles, was den Fußball ausmacht.“

AlfredoD.: „Das einzige was mir „Sorge“ macht ist, dass wir irgendwann mal ein Spiel verlieren müssen, weil ewig ungeschlagen wird es nicht spielen. Viel spricht aber nicht dafür, dass das im Derby passieren wird. Es war das letzte schon eher unglücklich verloren, unser 343 klappt viel besser als das 4321 damals und Burgstaller fehlt denen vorne mehr als man glauben würde. Es kann trotzdem blöd laufen, aber befürchten muss man es nicht.“

Shock the monkey: „Hoffentlich lassen wir Rapid den Ball haben. Im Konter können sie uns wehtun, während sie im Ballbesitz gegen tiefstehende Gegner immer schwimmen.“

hope and glory: „Können wir unsere Leistungen wie gegen Sturm abrufen und läuft alles normal, sehe ich uns im Moment als das bessere Team. Aber im Derby ist ja immer alles möglich. Ich möchte nicht schon zu euphorisch sein.“

tosale: „Nachdem Hochmut bekanntlich vor dem Fall kommt, ab jetzt 100% Konzentration aufs Derby!“

Wanderstock: „Die Niederlage von Rapid gegen den WAC macht sie jetzt noch gefährlicher und unberechenbar… Mir wäre ein Rapid-Sieg lieber gewesen.“

viola lion: „Wir werden die Außenzonen dominieren müssen, wenn wir den Sieg in Favoriten feiern wollen. Ranftl und Guenouche haben dahingehend ein spielentscheidendes Matchup gegen Bolla/Auer.“

kingpacco: „Nochmal: Es ist ein Derby und man sollte alles, was vorher passiert ist in den letzten Runden vergessen. Da geht jeder Spieler mit mehr Intensität rein, als bei anderen Spielen. Wenn die Spieler es schaffen, am Boden zu bleiben, sollten wir es ihnen gleich machen und nicht größenwahnsinnig werden und von knechten und zerstören reden.“

Sigurd: „Die Grünen werden hochmotiviert ins Spiel gehen, ihr Abwehrchef kehrt zurück – denke am Sonntag werden wir leider eine andere Rapid sehen als gegen den WAC. Im Derby ist immer alles möglich, wir sind gut drauf, sollten trotzdem am Boden bleiben…“

Blackcactus: „Das erste Duell war durchaus auf Augenhöhe. Auffällig war nur, dass sie sich sehr leicht Chancen im und um den Sechzehner herausspielen konnten. Da war oft jemand völlig frei, wie auch beim Tor zum 1:2. Hoffe man findet da eine bessere Aufteilung und steht besser. Denke nicht, dass Rapid so presst wie Sturm vorne, jedoch stehen sie meiner Erinnerung recht hoch und schnelle Gegenstöße waren gefährlich.

Torberg*1911: „Es bedarf einer weiteren geschlossenen Mannschaftsleistung für einen Sieg am Sonntag. Schlüsselbereiche werden meines Erachtens nach folgende Zonen sein. Der Austria Abwehrverbund aus Innenverteidigern und defensiven Mittelfeldspielern muss der Offensivreihe von Rapid Räume eng machen, dass diese nicht durch die Mitte kommen. Ebenso die Außenverteidiger Ranftl und Guenouche für deren Außenbahn alles dicht stellen bzw. die Zuspiele in die Räume ablaufen. Bei weiten Bällen auf Beljo intelligent klären und die zweiten Bälle für den Gegner verhindern. Fischer und Barry haben aus den Grazer Partien hoffentlich mitgenommen, dass es kein rumtändeln mit Ball im Stand geben kann. Umschaltmomente sauber spielen, variabel über die Außenbahn, ggf. auch durch die Mitte und ähnlich wie gegen Sturm mit hohen Bällen auf die zwei robusten Malone und Prelec, die sich die da immer wieder durchsetzen, Bälle behaupten oder Fouls ziehen. Dann kommt Fitzi… Es sieht in letzter Zeit alles sehr konzentriert aus und gibt Zuversicht für das Derby.“

jimmyhogan: „Wir müssen extrem diszipliniert bleiben. Rapid hat natürlich Qualität, das steht außer Frage. Es wird darum gehen wer mehr Selbstvertrauen und Willen an den Tag legt.“

hope and glory: „Mit einem Derbysieg würde in der Vorstadt etwas Ruhe einkehren. Ich sehe uns im Moment gefestigter und als gesamtes besser funktionierendes Team. Gewinnen wir das Derby, spielen wir bis am Ende um den Titel mit. Davon bin ich überzeugt.“

VeilchenUK: „Ich glaube das ist eines der wichtigsten Derbys seit langem! Derby ist natürlich immer wichtig, aber so richtungsweisend wie heuer, war es schon lange nicht mehr. Ich denke auch, dass wir bei einem Sieg ein sehr klares Zeichen Richtung Titelkampf setzen würden. Eine Niederlage wäre zwar kein Beinbruch, aber sehr bitter.“

kingofkings92: „Ich rechne am Sonntag mit einem engen Spiel. Auf keinen Fall sollten wir Rapid unterschätzen, sie hatten jetzt ein schwaches Spiel gegen den WAC, aber am Sonntag kann das schon wieder ganz anders aussehen. Zudem ist fraglich, wie sich unsere Verteidigung gegen deren Außenspieler tun wird, da sind wir meiner Meinung nach verwundbar. Ein Sieg wäre natürlich ein Traum, nicht nur aufgrund der neun Punkte Vorsprung, aber mit einem X wäre ich auch schon zufrieden, da wir somit Rapid auf Abstand halten können.“

