Austria-Fans: „Das waren gefühlte zwei Schritte nach vorne“

Die Wiener Austria setzte sich gestern gegen den LASK mit 2:1 durch und sammelte drei wichtige Punkte in der Meisterschaft! Wir wollen uns ansehen, was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Hunterjoe97: „War ein super Spiel, auch wenn es für das Herz anstrengend war zuzusehen. Was mir besonders aufgefallen ist: Wir sind körperlich nicht eingegangen. Im Gegenteil, am Schluss sind alle wie aufgezogen gelaufen! Top Leistung heute, bitte mehr davon!“

Long53: „Hoffentlich geht jetzt der Ruck durch die Mannschaft. Auf dieses Spiel kann man auf alle Fälle aufbauen.“

Maxglan: „Der erste Heimsieg gegen den LASK seit dem 12. August 2017. Damals trafen Kevin Friesenbichler und Felipe Pires für uns. Zeit is worden!“

Braveheart-FAK: „Natürlich hatte der LASK ein paar Verletzte und ein ganz wichtiges Spiel nächste Woche – wir haben heute aber klar dominiert und verdient gewonnen und die bisher beste Saisonleistung gezeigt. Mal sehen, ob wir das in Altach bestätigen können.“

Giovanni58: „Eines der besten Spiele von Fischer seit langem – und nicht nur wegen des Tors.“

fis: „Fischer heute wie ausgewechselt, auch technisch fein. Vielleicht wird das doch noch was mit Barry-Fischer. Fitz sehr spielfreudig, überhaupt hatte ich das Gefühl, offensiv tut die Viererkette gut. Gruber wieder Flügel, Fitz ein Zehner usw. Mir gefällt, dass nicht alles über rechts geht, mehr offensiv. Ranftl hat das meiner Ansicht nach auch gut getan, dass er nicht alles schultern muss. Defensiv ist es halt nach wie vor vogelwild, aber auch nicht schlechter als mit Dreierkette. Barry schau ich gern zu – technisch eine Augenweide und zumindest zeitweise auch sehr spielintelligent – ein sehr leiwander zentraler Mittelfeldspieler. Und ich sags trotzdem: Das ist der schlechteste LASK seit dem Wiederaufstieg gewesen heute – und trotzdem kamen sie zu vielen guten Chancen.“

Pezi: „Stark waren Malone und Fischer. Rest heute auch ganz passabel bis gut und allgemein war das ein ungewohntes Spiel und so nicht erwartbar. Wenn da jetzt spielerisch eine Handschrift vom Trainer dabei sein soll, dann soll es mir auch recht sein.“

Norbert Lopper: „Nach dem Rückschritt letzte Woche, waren das heute gefühlt zwei nach vorne.“

Violet Heat: „Bärenstarke Leistung in Halbzeit 1, wo man eigentlich deutlicher führen könnte bzw. müsste. Freue mich riesig für den Kapitän, der auch ohne Tor eine sehr starke Partie gespielt hat. Bravo!! Galvao hinten wieder großartig und Malone mit tollem Tor, wobei er aber noch stärker werden wird.“

Pirius: „Hat Spaß gemacht heute. In der 80. Minute dachte ich, dass wir das nicht mehr gewinnen. Die Schwachstelle ist nach wie vor die Defensive. Wenn wir so spielen wie in der ersten Halbzeit, kommt das jedoch nicht zum Tragen. Wir können uns leider nicht darauf verlassen, jeden Gegner 90 Minuten mit Angriffen beschäftigen zu können. Offensiv waren heute wirklich viele sehenswerte, flüssige Aktionen dabei. Der Sieg war verdient.“

Viereee: „Ranftl und Barry mit ein paar schönen und sehr wichtigen defensiven Ballgewinnen, da schaut man gleich besser aus gegen den LASK.“

zico74: „Fischer Man of the Match! Super Spiel von ihm. Von der ganzen Mannschaft. Der LASK kann froh sein, sich nicht drei bis vier Tore mehr eingefangen zu haben. Hut ab vor der Mannschaft, Hut ab vorm Trainerteam!“

