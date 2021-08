Austria-Fans: „Defensiv sehr solide, Ohio macht Lust auf mehr!“

Die Wiener Austria schlug sich gestern gegen Red Bull Salzburg tapfer, musste sich aber am Ende doch mit 0:1 geschlagengeben. Wir haben die Meinungen...

Die Wiener Austria schlug sich gestern gegen Red Bull Salzburg tapfer, musste sich aber am Ende doch mit 0:1 geschlagengeben. Wir haben die Meinungen der Austria-Fans zum Spiel im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Hurricane: „Eine Leistung auf die sich aufbauen lässt. Das war eine gute Partie von uns. Da gab es schon viel schlechtere Auftritte. Einmal in Führung gehen wäre halt sehr nice. Dann tun wir uns ein wenig leichter. Fünferkette eine gute Idee. Hat Stabilität gebracht. Wir würden halt statt Schoissengeyr einen Innenverteidiger benötigen, der wirklich eine Verstärkung ist.“

forzaviola84: „Relativ stabile Leistung. Ein Punkt wär da schon mitzunehmen gewesen. Angesagte Abschlachtungen finden meist nicht statt.“

Triggerpoint: „Ein guter Auftritt! Mal schauen, wie viel Freude uns Ohio noch machen wird…“

DaMarkWied: „Defensiv über weite Strecken sehr ordentlich, offensiv leider zu unsicher (Siehe Teigl in der 5.). Gemessen an dem was da im Vorfeld so befürchtet wurde, finde ich dieses Ergebnis akzeptabel. Ohio scheint auch ein ganz passabler Kicker zu sein.“

behave yourself: „Man kann nach einer Niederlage nicht von einer Topleistung reden aber das war schon sehr ordentlich, vor allem wenn man das Potenzial von Ohio sieht. Wenn Hammond halbwegs das kann was er im Video zeigt und noch ein besserer Innenverteidiger kommt wären meine Erwartungen diese Saison klar übertroffen. Mit der Leistung kann man jedenfalls in die Spiele gehen Sturm und Rapid gehen.“

Dim: „Jedes Spiel in Salzburg das nicht im Debakel endet ist ein gutes Spiel in Salzburg. Leistung voll ok, Resultat schade, aber trotzdem ein Lichtblick.“

John_Marston: „Gute Leistung. Nachdem viele, ich eingeschlossen, vorher nur über die Höhe der Niederlage spekuliert haben, ist ein 1-0 eigentlich sehr überraschend. [..] Hier machen wir nicht unsere Punkte, genauso wenig wie Rapid, Sturm oder der LASK. Gegner wie Klagenfurt nächste Woche müssen einfach pflichtgemäß erledigt werden.“

Decay26: „Finde das war eine sehr starke Leistung unserer Mannschaft! Wir haben Salzburg gut gefordert und haben wenig zugelassen. Ohio für mich ein sehr starker Spieler der uns noch viel Freude bereiten wird. Gegen Klagenfurt kommen die ersten 3 Punkte!“

AlfredoD.: „Fitz solide, Ohio ne Granate, Braunöder ein Scheissmichnix, Mannschaft im Großen und Ganzen wettbewerbsfähig. Taugt ma soweit.“

Lucky Luke: „Schade, Leistung war sehr okay, Unentschieden möglich. Dass Red Bull trotz durchschnittlicher Partie zu ein paar Chancen kommt, kann man eh nicht verhindern. Das Gegentor halt insofern unnötig, als dass man da den Ball schon dreimal klären hätte können. Wenn Teigl halbwegs kicken könnte, dann hätten wir zumindest die Topchance aufs 1:0 gehabt, aber leider…..bei der Aktion von Ohio müssen wir froh sein, dass zu Unrecht abgepfiffen war, weil sonst wäre es mehr als ärgerlich gewesen, dass er da nicht trifft. Ohio jedenfalls kann mit seiner Schnelligkeit eine Waffe sein. Muss man dann mal gemeinsam mit Djuricin auf den Platz bringen.“

DeusAustria: „Weniger schlecht als befürchtet. Mit so einer Leistung hat man auch gegen jeden Gegner eine Chance.“

kingpacco: „Defensiv war das großteils wirklich gut, was wir da abgeliefert haben, wenn ich dran denke wie oft die Bullen gegen andere Bundesligisten zu Großchancen kommen, war das heute offensiv von denen fast gar nichts. Mittelfeld und Abwehr waren gut abgestimmt. Jeder für den anderen gelaufen. Dass man dann in so einer Partie nicht zu vielen Chancen kommt, ist ja wohl jedem klar, aber grade aus den wenigen Chancen musst du dann eben Effizienz zeigen.“

Castor: „Wenn wir im nächsten Spiel wieder schwächeln, ist es rein psychologisch.“

Herr Rossi: „Sehr brav, Burschen. Bin mit dem Spiel zufrieden, mit dem Ergebnis natürlich nicht. Aber die Mannschaft wird allmählich besser und dürfte langsam in Schwung kommen. So einen Auftritt hätten wir halt auch gegen die Isländer gebraucht, dann wäre das Weiterkommen nur Formsache gewesen. Nächste Woche gegen Klagenfurt MÜSSEN aber jetzt 3 Punkte her – ohne Wenn und Aber. Ach ja und Ohio war großartig. Technisch stark, couragiert und ein Viech. Solche Spieler müssen der Maßstab für unsere „Akademiker“ sein.“

Pirius: „Das war heute sehr geschickt gemacht vom Trainerteam und gut umgesetzt von der Mannschaft. Es war natürlich eine defensive Kontertaktik aber auch mit dem Ziel auch in Ballbesitzphasen zu kommen. Die Variante mit Handl war heute goldrichtig. Die variable Fünferkette, mit jeweils einem Außenbahnspieler der sich zurückfallen lässt, hat auch funktioniert. Ohios vergebene Torchance war natürlich der Wahnsinn. Sein Antritt macht jedoch Lust auf mehr.“

tifoso vero: „Zuerst ein Lob an Manfred Schmid! Sehr gute Taktik, an der die Salzburger sich fast die Zähne ausgebissen hätten. Tolle Einstellung der Mannschaft, die ja in jeder Position (Ausnahme Tormann) dem Gegner unterlegen waren. Dennoch haben sie mit Hirn und Leidenschaft gespielt und fast einen Punkt geholt. Diese Taktik kann man durchaus gegen solche Mannschaften, aber auch gegen Sturm, LASK oder Rapid anwenden. Mit kleinen offensiveren Abweichungen, meine ich. Langsam wächst da etwas zusammen. Innenverteidigung mit Handl gefällt mir besser, Mühl spielt sich immer besser ein und ja, dieser Ohio ist ein kleiner Lukaku. Mit ihm werden wir noch viel Spaß haben. Jetzt hoffe ich, dass auch Hammond bald einsetzbar ist, damit wir offensiv noch bessere Optionen haben. Auf Jukic und auch Braunöder baue ich sowieso.“

veilchen27: „Ich bin heute nach Salzburg gefahren und sagte am Weg zu meinem Kollegen, dass das Ziel sein muss, das Maximum herauszuholen, auch wenn das an guten Salzburger Tagen eine Niederlage sein wird. Jetzt sitze ich im Zug retour, habe den Eindruck, dass die Mannschaft als gesamtes und so ziemlich jeder einzelne Spieler das Maximum herausgeholt hat und trotzdem bin ich nicht ganz happy, sondern trauere einem Punkt hinterher. Das war eine disziplinierte Leistung, bei der die Taktik über 90 Minuten konsequent umgesetzt wurde und man bei jedem Spieler den Eindruck gewann, dass er an sein Limit geht. Dass das zu keinem Punkt gereicht hat, liegt an einer von drei, vier defensiven Unaufmerksamkeiten und womöglich manches Mal zu wenig Ruhe/Technik/Durchsetzungsvermögen im zentralen Mittelfeld, um Umschaltmomente zu kreieren.“

