Austria-Fans: „Den Schritt über die Ziellinie machen“

Die Wiener Austria schwimmt auf einer Erfolgswelle und will nun gegen die Admira die Siegesserie weiter ausbauen. Wir sehen uns an was sich die Fans von der Leistung ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum. Torberg*1911: „Die Admira hat eine Spielbilanz 2021/22 von 4-8-9 – ein Sieg gegen Klagenfurt (Runde 2 Heim 4:0), ein weiterer gegen Rapid (Runde 7 auswärts 2:1) bzw. zwei Siege gegen Schlusslicht Altach (Runde 10 Heim und Runde 21 auswärts jeweils 2:0) seit dem Sieg am Sonntag war die Admira zehn Spiele lang sieglos ausgehend vom Heimsieg gegen Altach. Dazwischen und davor acht Mal Unentschieden gespielt, unter anderem auch gegen die Austria auswärts 2:2 bzw. zuhause gegen RBS 0:0. Sie sind trotz aktuell Platz 9 mit 20 Punkten keine Schießbude TV -5 / 24:29. Auf Seiten unserer Austria stehen mit 30 Punkten, Spielbilanz 7-9-5, vor allem das sogenannte Momentum (3 Frühjahrsrunden, 3 Siege, 3 Mal zu Null), der zu erwartende Support in Maria E./Südstadt und weil es nach zwei Jahren unterem Playoff ein erarbeitetes Etappenziel vor Augen gibt." Norbert Lopper: „Wenn wir uns präsentieren wie in den bisherigen Frühjahrspartien, dann gibt es keine Frage, wer den Platz als Sieger verlässt." violafanatic: „Bin schon richtig aufgezuckert für Sonntag. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir uns das nehmen lassen werden in einem „Heimspiel". Glück im Unglück ist, dass Martel gesperrt ist – aber lieber jetzt als im oberen Playoff gegen stärkere Gegner. hope and glory: „Das nächste „Finale"! Ohne respektlos gegenüber der Admira sein zu wollen, aber im Moment lassen sich unsere Burschen nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Sie machen den Schritt über die Ziellinie." hunterjoe97: „Nach drei Siegen mit drei Mal zu Null gehe ich auch gegen die Admira von einem Sieg aus. Tipp: 2:0." AustriaWien1997: „Das Interessante ist ja: wenn wir es ins obere Playoff schaffen haben wir Stand jetzt 3 Punkte Rückstand auf Sturm. Wie sich das Blatt im Laufe der Saison geändert hat ist auch spannend! Also bitte auch die Admira schlagen dann sind die Karten ab nächster Runde komplett neu gemischt und alles ist möglich." kingpacco: „Ich hoffe jedenfalls, dass wir ins Playoff kommen, weil ich glaube, dass uns dort die Gegner besser liegen als im unteren Playoff! Vor allem bin ich der Meinung, falls wir gegen die Admira gewinnen, dass wir große Chancen auf den 2. oder 3. Platz haben." booze: „Wenn sich nicht jeder Einzelne, der am Sonntag am Match war, dazu motivieren kann auch nächsten Sonntag zu kommen, dann weiß ich auch nicht! Diese geile Austria muss man einfach unterstützen!" Braveheart-FAK: „Ich gehe davon aus, dass wir es ins obere Playoff schaffen – da müsst schon sehr viel gegen uns laufen wenn nicht und gleichzeitig bin ich davon überzeugt dass wir unser Spiel ohnehin gewinnen." DeusAustria: „Ich war mir selten so sicher, dass eine Partie gewonnen wird. Die Mannschaft ist heiß, wir haben eine klaren, nachvollziehbaren Matchplan und es wird ein Heimspiel. Alles angerichtet!"